Previsões meteorológicas ficarão finalmente boas? Microsoft quer até 6 semanas

A Microsoft desenvolveu uma ferramenta de aprendizagem automática que procura aumentar a precisão das previsões meteorológicas com várias semanas de antecedência. A tecnologia open-source poderá ajudar a reduzir custos e facilitar o acesso a previsões mais fiáveis.

Como a Microsoft pretende melhorar as previsões do tempo

Antecipar as condições meteorológicas com rigor continua a ser um desafio, sobretudo quando as previsões ultrapassam as duas semanas. Mesmo os sistemas mais avançados tendem a acumular erros à medida que aumenta o horizonte temporal.

Para contornar esta limitação, a Microsoft está a explorar uma abordagem que permite aperfeiçoar modelos já existentes, sem exigir a criação de sistemas inteiramente novos.

A investigação, publicada na revista científica Nature, apresenta uma técnica que poderá melhorar as previsões para períodos entre duas e seis semanas. O objetivo passa por disponibilizar uma solução acessível a organizações meteorológicas, incluindo aquelas que não dispõem de grandes recursos computacionais.

Uma abordagem diferente à inteligência artificial

Ao contrário de outras soluções que recorrem a modelos de inteligência artificial (IA) desenvolvidos de raiz, a proposta da Microsoft concentra-se na identificação e correção de erros sistemáticos nos sistemas de previsão.

Designada Probabilistic Bias Correction (PBC), esta metodologia utiliza aprendizagem automática para detetar tendências que comprometem a fiabilidade dos resultados. Um exemplo é a dificuldade em acompanhar as alterações climáticas. Quando um modelo se baseia em registos históricos, poderá produzir estimativas de temperatura demasiado baixas face às condições atuais, influenciadas pelo aquecimento global.

A ferramenta procura corrigir estas distorções e melhorar os resultados sem exigir uma infraestrutura dispendiosa. Segundo Lester Mackey, investigador principal sénior da Microsoft Research New England, o sistema pode funcionar com processadores convencionais, dispensando a necessidade de recorrer a unidades gráficas de elevado desempenho.

Resultados promissores nos testes realizados

Os investigadores avaliaram a técnica utilizando um dos principais modelos meteorológicos baseados na física, desenvolvido pelo Centro Europeu de Previsões Meteorológicas a Médio Prazo (ECMWF).

De acordo com o estudo, a aplicação do PBC aumentou a precisão em 98% dos indicadores relacionados com a precipitação e em 92% dos indicadores de temperatura analisados. A metodologia também duplicou a precisão do novo sistema de previsão meteorológica baseado em IA do ECMWF, segundo a avaliação apresentada pelos autores.

Matthew Chantry, responsável pela estratégia de aprendizagem automática daquela instituição, considerou a investigação um exemplo de inovação desenvolvida em benefício da comunidade científica. Ainda assim, alertou para a dificuldade de transformar resultados de investigação em sistemas operacionais utilizados regularmente.

Uma ferramenta com potencial para regiões vulneráveis

A redução dos custos computacionais poderá ser especialmente importante para os serviços meteorológicos de países com menos recursos. A possibilidade de melhorar modelos existentes sem recorrer a supercomputadores poderá facilitar a implementação de sistemas de alerta antecipado.

Genevieve Flaspohler, uma das autoras do estudo e diretora executiva da organização sem fins lucrativos Rhiza Research, está envolvida em iniciativas que procuram melhorar os avisos meteorológicos no Quénia, em colaboração com o serviço meteorológico do país e com financiamento da Fundação Gates.

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