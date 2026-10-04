OWord anda a esconder ficheiros? Bug está a fazer desaparecer PDFs no Windows

Exportar ficheiros faz parte da rotina diária de qualquer utilizador, mas um comportamento inesperado no Microsoft Word está a deixar muitas pessoas admiradas. O software parece concluir o processo de conversão com total sucesso, contudo o documento final simplesmente não surge na pasta de destino pretendida. A Microsoft já reconheceu a situação, confirmando que este não é um caso isolado

O problema ganha maior dimensão quando os utilizadores tentam converter ficheiros alojados em unidades de rede partilhadas. Em vez de gravar o novo PDF no mesmo diretório do documento original, o processador de texto acaba por desviar o ficheiro para uma localização temporária e oculta do Windows. Esta falha gera a sensação imediata de que o trabalho se perdeu por completo, obrigando a uma procura exaustiva que quase nunca dá frutos pelos métodos convencionais de pesquisa.

Mistério dos ficheiros com nomes aleatórios

Para tornar todo o cenário ainda mais confuso, o processador de texto da Microsoft altera por completo a identificação do ficheiro durante a conversão. O documento exportado deixa de manter o título que o utilizador escolheu e assume uma sequência de carateres totalmente arbitrária. Esta alteração direta inviabiliza as pesquisas habituais pelo explorador do Windows, uma vez que procurar pelo nome original do projeto não devolve qualquer resultado válido.

A gigante de Redmond detalhou a anomalia nos seus registos oficiais de suporte após vários relatos acumulados durante o mês de setembro. Os registos confirmam que o comportamento atinge sobretudo os subscritores do Microsoft 365 na versão 2609, concretamente na compilação 16.0.20430.20032. O ecossistema continua a responder normalmente em documentos guardados localmente no disco, concentrando a falha nas ligações que dependem de pastas partilhadas de rede.

Como contornar o problema e recuperar os ficheiros perdidos

Enquanto os engenheiros da empresa preparam uma atualização definitiva para corrigir a falha, existem formas práticas de ultrapassar o bloqueio sem perder produtividade. O método mais rápido consiste em recorrer à funcionalidade nativa de impressão do sistema operativo, selecionando a impressora virtual para PDF em alternativa ao menu tradicional de guardar como. Esta via contorna a rotina defeituosa do programa e coloca o ficheiro final exatamente no caminho escolhido.

Outra alternativa passa por reverter o Microsoft 365 para a versão 2608 anterior, restaurando a estabilidade que existia antes desta atualização recente. Caso a conversão já tenha sido feita e o documento pareça ter desaparecido, há uma forte probabilidade de o mesmo ainda existir intacto. O ficheiro costuma ficar retido na pasta temporária de cache Content.MSO do Windows, bastando verificar essa localização para encontrar o documento sob uma designação diferente.

Se utiliza o Microsoft Word no seu dia a dia profissional ligado a redes partilhadas, vale a pena manter a atenção redobrada durante as próximas exportações. A Microsoft deverá integrar a correção formal nas próximas rondas de manutenção do Office, mas até lá a utilização do diálogo de impressão continua a ser a salvaguarda mais segura para garantir que nenhum ficheiro importante se perde pelo caminho.