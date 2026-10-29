Nem o Chrome escapa: 10 artimanhas que a Microsoft usa para não largar o Edge

Quem usa o Windows sabe bem que tentar mudar de browser parece, muitas vezes, quase impossível. A Browser Choice Alliance publicou recentemente uma análise detalhada sobre o comportamento deste sistema operativo, revelando uma teia de padrões obscuros desenhada para empurrar os utilizadores diretamente para o Edge. A postura da criadora do Windows vai muito além da simples sugestão amigável e entra num terreno onde a escolha do utilizador é contrariada a cada clique.

O primeiro sinal de atrito surge logo na pesquisa inicial, quando o utilizador tenta descarregar alternativas como o Chrome ou o Firefox através do Bing ou do próprio Edge, deparando-se de imediato com alertas persistentes a desincentivar o download.

Mesmo ultrapassando essa barreira e definindo um novo browser predefinido, o sistema mantém ficheiros essenciais como documentos PDF associados ao Edge, obrigando a ajustes manuais adicionais. Nos computadores configurados com o restritivo Modo S do Windows, a instalação de soluções concorrentes fica bloqueada à partida até que o utilizador consiga desativar essa proteção.

As barreiras escondidas nos cantos do Windows

A integração forçada estende-se aos elementos nativos da interface. Qualquer pesquisa realizada na barra de tarefas do Windows insiste em abrir os resultados na aplicação da casa, ignorando por completo as preferências definidas para a navegação quotidiana. O mesmo cenário repete-se ao interagir com o painel de widgets ou com as ligações informativas presentes no ecrã de bloqueio, que encaminham o tráfego de forma automática para o Edge.

No caso do Windows 10, a área de notícias e interesses do sistema comporta-se da mesma maneira, forçando a abertura dos artigos no software da marca. Para piorar o cenário no ambiente profissional, ferramentas corporativas como o Outlook e o Microsoft Teams trazem definições internas isoladas, abrindo hiperligações no browser do sistema a menos que o utilizador explore as opções avançadas para travar esse comportamento.

Bloqueios a ferramentas externas e insistência pós-atualização

Quando a comunidade tenta contornar estas amarras criando pequenos utilitários capazes de redirecionar links do sistema para o browser pretendido, a Microsoft apressa-se a fechar essas portas através de atualizações. O relatório detalha ainda episódios em que separadores abertos em navegadores concorrentes acabam sincronizados e importados para o Edge sem um pedido direto durante o início de sessão.

Toda esta estratégia culmina nos ecrãs de boas-vindas exibidos após as grandes atualizações do Windows. Sob o pretexto de aplicar as definições recomendadas, o instalador sugere a reposição das preferências de sistema com um clique destacado, tornando muito mais fácil aceitar o Edge por engano do que manter a configuração personalizada anterior.