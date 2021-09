Microsoft terá pago 100 milhões de dólares pela exclusividade de Rise of the Tomb Raider

O mundo dos jogos eletrónicos está cada vez mais competitivo, pois as novas tecnologias possibilitam criar conteúdos muito mais apelativos. Como tal, as marcas querem ter as melhores ofertas para os seus clientes.

Neste sentido, rumores recentes indicam que a Microsoft terá pago 100 milhões de dólares pela exclusividade do jogo Rise of the Tomb Raider.

US$ 100 milhões pela exclusividade de Rise of the Tomb Raider?

Um leak revelado pelo utilizador @Timur222 na sua conta da rede social Twitter, revela que a Microsoft terá pago 100 milhões de dólares pela exclusividade do jogo Rise of the Tomb Raider.

Segundo os detalhes, a informação foi divulgada por um executivo que terá confirmado as transações no seu perfil da rede social LinkedIn. O executivo em questão é Fabien Rossini, ex-diretor estratégico e planeamento corporativo da criadora Square Enix. Por sua vez, na publicação do twitter, o leaker partilhou prints como prova das informações que alega.

De acordo com o que foi revelado, a descrição de Fabien no LinkedIn indica que se trata de um executivo que construir parcerias estratégicas, incluindo a negociação de um acordo de exclusividade do Tomb Raider por 100 milhões de dólares com a Microsoft.

No entanto, não podemos esquecer que este é apenas um rumor. Já o site DualShockers diz que este não parece ser um valor real, por diversas razões. E uma delas prende-se com as vendas baixas, as quais chegaram a 1 milhão para a Xbox e PCs com Windows.

Por outro lado, David Anfossi, responsável pela criadora canadiana Eidos Montreal, revelou recentemente que o mais recente jogo Shadow of the Tomb Raider custou entre 75 milhões a 100 milhões de dólares. Como tal, as revelações do leaker suscitam algumas dúvidas, até pela fraca procura que o jogo teve.