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Microsoft 365 falhou em todo o mundo e o LibreOffice aproveitou para fazer história

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A infraestrutura da Microsoft sofreu uma falha prolongada que deixou milhões de utilizadores sem acesso a serviços essenciais de produtividade, como o Microsoft 365, o Outlook e o Teams.O problema teve origem numa alteração de configuração nos servidores após uma atualização, sobrecarregando processos de ligação segura e afetando empresas, escolas e serviços públicos em dezenas de países.

Falha global parou serviços e deu espaço à ironia

No meio da instabilidade, a The Document Foundation, entidade responsável pelo LibreOffice, não deixou passar a oportunidade em branco. Através da rede social X, a equipa apontou o dedo à indisponibilidade da concorrência, lembrando que a sua suite de escritório funciona literalmente 365 dias por ano. A provocação gerou milhares de reações imediatas.

Recorde histórico de donativos num único dia

O impacto desta troca de galhardetes foi muito além das redes sociais e refletiu-se diretamente nas contas do projeto de código aberto. Segundo revelou a organização no seu blogue oficial, o LibreOffice recebeu mais de 1.000 donativos num único dia, estabelecendo um máximo histórico diário para a fundação.

Os responsáveis pelo projeto admitiram que não retiram satisfação dos problemas técnicos de outras entidades, mas sublinharam a coincidência temporal.Para a fundação, este pico de apoio financeiro mostra que muitos utilizadores estão a repensar a dependência exclusiva de fornecedores de serviços na cloud para gerir o seu trabalho diário.

Ao contrário das plataformas que exigem ligação permanente a servidores remotos, o LibreOffice guarda os ficheiros localmente no computador do utilizador através do formato aberto ODF. Na prática, mesmo que a Internet falhe ou um centro de dados entre em colapso, os documentos continuam acessíveis e sob o controlo total de quem os criou.

Post by @libreoffice@fosstodon.org
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Peso da dependência da cloud e alternativas abertas

Esta aposta na soberania digital não é nova e tem motivado vários atritos entre a comunidade open-source e a empresa de Redmond, sobretudo em torno da compatibilidade com o formato proprietário OOXML. O caso ganha ainda mais relevo num momento em que surgem outras propostas focadas na independência tecnológica, como o Nextcloud Euro-Office, que procura reduzir a dependência de software proprietário norte-americano sem abdicar da colaboração online.

Para quem trabalha diariamente com folhas de cálculo, apresentações ou textos críticos, episódios de indisponibilidade prolongada servem como um alerta prático sobre os riscos de colocar todos os ficheiros num único serviço remoto. O salto inédito nos donativos ao LibreOffice confirma que a procura por ferramentas locais, gratuitas e independentes ganha força sempre que a cloud falha.

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Autor: Pedro Simões
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Tags:
Libreoffice Microsoft Microsoft 365

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