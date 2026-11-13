“Habemus e-mail”: Outlook já está a funcionar! Microsoft começa a recuperar do apagão

Depois de várias horas de dificuldades, o serviço de e-mail da Microsoft começa a dar sinais de recuperação. Há utilizadores que já conseguem voltar a aceder às suas caixas de correio e enviar e receber mensagens.

Problema esteve relacionada com servidores do Exchange Online

A falha, que afetou o Outlook e vários serviços do Microsoft 365, deixou milhares de utilizadores com dificuldades em trabalhar durante esta sexta-feira.

A recuperação surge depois de a Microsoft ter realizado várias intervenções na sua infraestrutura, incluindo o reinício de servidores afetados e o redirecionamento do tráfego para outras rotas.

De relembrar que a origem do problema esteve relacionada com servidores do Exchange Online que ficaram inesperadamente indisponíveis, provocando uma sobrecarga na infraestrutura restante.

Apesar dos sinais positivos, a Microsoft ainda não confirmou que todos os serviços estão totalmente normalizados. A recuperação poderá ser gradual e alguns utilizadores poderão continuar a sentir dificuldades.

Estejam também atentos ao cenário de burla que pode ser aproveitado por pessoas ou grupos mal intencionados.