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“Habemus e-mail”: Outlook já está a funcionar! Microsoft começa a recuperar do apagão

1 Comentário

Depois de várias horas de dificuldades, o serviço de e-mail da Microsoft começa a dar sinais de recuperação. Há utilizadores que já conseguem voltar a aceder às suas caixas de correio e enviar e receber mensagens.

"Habemos e-mail" Outlook já está a funcionar! Microsoft começa a recuperar do apagão

Problema esteve relacionada com servidores do Exchange Online

A falha, que afetou o Outlook e vários serviços do Microsoft 365, deixou milhares de utilizadores com dificuldades em trabalhar durante esta sexta-feira.

A recuperação surge depois de a Microsoft ter realizado várias intervenções na sua infraestrutura, incluindo o reinício de servidores afetados e o redirecionamento do tráfego para outras rotas.

De relembrar que a origem do problema esteve relacionada com servidores do Exchange Online que ficaram inesperadamente indisponíveis, provocando uma sobrecarga na infraestrutura restante.

"Habemos e-mail" Outlook já está a funcionar! Microsoft começa a recuperar do apagão

Apesar dos sinais positivos, a Microsoft ainda não confirmou que todos os serviços estão totalmente normalizados. A recuperação poderá ser gradual e alguns utilizadores poderão continuar a sentir dificuldades.

Estejam também atentos ao cenário de burla que pode ser aproveitado por pessoas ou grupos mal intencionados.

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Autor: Pedro Pinto
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E-mail

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Comentários

1
  1. Avatar de etc
    etc

    Nããããããããããoooooooooooo

    estávamos tão bem

    Microslop sempre a estragar tudo

    Acho que o autor desta noticia devia pedir desculpa, por nos trazer uma notícia tão má 😛

    Responder

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