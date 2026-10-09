Governo dos EUA suspende Microsoft devido a alegado abuso de vistos de trabalho

A administração de Donald Trump decidiu suspender a Microsoft e várias outras empresas tecnológicas de um programa de imigração nos Estados Unidos, alegando possíveis irregularidades na contratação de trabalhadores estrangeiros.

Microsoft entre as empresas abrangidas pela suspensão

A decisão foi anunciada pelo vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, que acusou várias empresas de contornarem as regras destinadas a proteger os trabalhadores norte-americanos. Segundo o governante, o sistema exige que as entidades empregadoras divulguem primeiro as ofertas de emprego no mercado nacional antes de avançarem com pedidos de residência permanente para profissionais estrangeiros.

Vance considera que algumas empresas poderão estar a utilizar anúncios de emprego sem resultados efetivos para justificar a contratação de trabalhadores vindos do estrangeiro. Na sua intervenção, apontou a Microsoft como uma das organizações que mais terá recorrido a este mecanismo.

Além da gigante tecnológica, a suspensão abrange a Adobe e várias empresas de consultoria e serviços informáticos, incluindo a Cognizant, a Infosys, a Tata, a Wipro, a HCL e a Capgemini.

J. D. Vance, Vice-presidente dos Estados Unidos

Microsoft contesta interpretação dos pedidos de visto

A Microsoft reagiu à decisão, manifestando disponibilidade para apresentar esclarecimentos adicionais às autoridades. A empresa explicou que submeteu cerca de 6000 pedidos relacionados com vistos H-1B durante o último ano fiscal, mas sublinhou que aproximadamente 80% correspondiam a renovações ou alterações do estatuto de trabalhadores que já integravam os seus quadros.

A tecnológica acrescentou que os restantes pedidos diziam respeito a profissionais que já residiam legalmente nos Estados Unidos e que optaram por trabalhar na empresa. De acordo com a sua posição, estas contratações representam apenas 1% da força de trabalho da Microsoft no país.

Dados do Serviço de Cidadania e Imigração dos Estados Unidos colocam a empresa entre os principais utilizadores deste tipo de visto, ocupando o quinto lugar numa classificação liderada pela Amazon.

Vistos H-1B continuam a gerar controvérsia

O programa H-1B permite às empresas norte-americanas contratar profissionais estrangeiros para funções especializadas, sobretudo quando enfrentam dificuldades em encontrar candidatos disponíveis no mercado interno. O setor tecnológico destaca-se pela utilização deste regime, sendo os cidadãos indianos responsáveis por uma parcela significativa das aprovações.

A iniciativa tem sido contestada por apoiantes de Donald Trump, que defendem que o sistema pode prejudicar os trabalhadores locais, nomeadamente quando são recrutados profissionais estrangeiros por salários inferiores.

A administração norte-americana já tinha tentado impor um encargo de 100 mil dólares aos vistos H-1B, com o argumento de proteger o emprego nacional. Essa iniciativa foi bloqueada por um juiz federal em junho.

Posteriormente, o Governo apresentou uma nova proposta, prevendo uma cobrança de 103.265 dólares destinada a ajudar a financiar os custos federais associados à gestão da imigração legal. A medida ainda não é definitiva e poderá também ser alvo de contestação judicial.

Leia também: