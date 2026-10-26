Dinamarca desiste de abandonar o Microsoft Office após teste falhado

A tentativa da Dinamarca de cortar amarras com a Microsoft e adotar software aberto terminou de forma inglória. O ambicioso plano governamental para substituir o Microsoft Office pela suite Collabora Office na administração pública foi silenciosamente cancelado, demonstrando mais uma vez que migrar ferramentas de trabalho essenciais no setor público envolve desafios práticos que as diretivas políticas teimam em ignorar.

Dinamarca tenta mudar mas correu muito mal

O plano tinha sido traçado em 2025, impulsionado pela necessidade urgente de autonomia digital e pela preocupação crescente em depender em exclusivo de fornecedores sediados nos Estados Unidos. A estratégia passava por integrar alternativas europeias e soluções abertas no Ministério da Digitalização, poupando milhões em licenciamento comercial e evitando pressões geopolíticas externas.

Documentos desformatados e páginas em branco

No terreno, o projeto-piloto com quase quatro dezenas de funcionários esbarrou de frente na realidade das secretarias e na rotina diária. A maior barreira não esteve na resistência dos trabalhadores às novas interfaces, mas sim na fricção entre o Open Document Format (ODF) do Collabora e o habitual padrão OOXML do Office. Ao trocar ficheiros complexos, surgiram de imediato tabelas corrompidas, formatações desfeitas e páginas inteiras em branco.

Num ambiente administrativo onde minutas de lei, despachos e relatórios circulam com prazos curtos, ninguém tem disponibilidade para perder meia hora a corrigir o aspeto de um documento de texto ou de uma folha de cálculo. A solução da Collabora é sólida, mas a compatibilidade com ficheiros gerados em ferramentas proprietárias continua a falhar nas pequenas nuances, tornando a cooperação interna e externa bastante desgastante.

Mudança política arquivou a transição sem relatório de avaliação

A machadada decisiva no projeto surgiu após a realização de eleições legislativas no país, que ditaram uma recomposição do executivo. O novo cenário político levou os responsáveis ministeriais a encerrarem os testes sem hesitações, confirmando formalmente que os ensaios práticos não vão regressar ao ativo e que o plano para substituir o pacote de escritório foi descartado.

O detalhe mais surpreendente de todo o processo é que a Dinamarca fechou a porta à mudança sem sequer produzir uma avaliação comparativa de desempenho. Não foi publicado qualquer relatório técnico com números reais sobre estabilidade, dificuldades de adaptação ou custos de suporte que pudesse servir de guia prático para outras instituições que também ponderam dar o salto para o código aberto.

Outros governos na Europa, com casos visíveis em França e na administração regional alemã de Schleswig-Holstein, continuam empenhados em reduzir a dependência tecnológica norte-americana, mas o desfecho dinamarquês mostra que a vontade política esbarra sempre na inércia dos formatos corporativos. Sem um esforço profundo de transição dos dados existentes e suporte dedicado, o software dominante mantém uma posição quase intocável nos corredores do Estado.