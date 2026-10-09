Continuar no Windows 10? Fatura da Microsoft foi duplicada e não fica por aqui

Manter o Windows 10 a funcionar em segurança está a transformar-se num luxo. Um ano após o fim do suporte oficial do sistema operativo, a Microsoft avança com a subida nos valores das atualizações de segurança. Quem optou por adiar a migração depara-se agora com tabelas que duplicam de imediato e preveem novos aumentos.

A realidade de muitos parques informáticos dita que a transição direta para o Windows 11 nem sempre é viável. Hardware antigo sem requisitos compatíveis, aplicações históricas críticas ou arquiteturas internas complexas prendem milhares de PCs a um sistema que já não recebe atualizações. Para evitar deixar estas máquinas expostas a falhas críticas, resta o programa de Atualizações de Segurança Alargadas da Microsoft, designado por ESU.

O peso da fatura no programa de suporte alargado

Esta modalidade, desenhada para decorrer até outubro de 2028, arrancou no primeiro ano com uma taxa base de 61 dólares por licença. O modelo garantia cobertura a conjuntos de equipamentos na mesma infraestrutura empresarial, oferecendo uma almofada de tempo para planear migrações sem correr riscos imediatos.

O problema surge agora com a entrada no segundo ciclo de renovação, compreendido entre outubro de 2026 e outubro de 2027. O custo anual salta diretamente para os 122 dólares por PC para quem já subscrevia o serviço. Pior estão as entidades que tentam aderir apenas nesta fase. A Microsoft exige o pagamento cumulativo do primeiro ano, elevando o valor de entrada para 183 dólares, mesmo que o período anterior não tenha sido usado.

Estratégia clara para forçar a mudança

A escalada financeira não termina nesta fase intermédia do calendário de suporte. Para o último período previsto, com início em outubro de 2027 e termo no final de 2028, o preço volta a multiplicar-se e fixa-se nos 244 dólares anuais, mantendo-se sempre a obrigação do acerto retroativo dos anos anteriores.

Trata-se de uma política desenhada deliberadamente para tornar a permanência no Windows 10 financeiramente insustentável. Ao encarecer de forma progressiva a manutenção corretiva de código descontinuado, a Microsoft empurra os gestores de sistemas a acelerar o investimento em renovação de PCs ou a avançar de vez para plataformas alternativas.

No fim deste ciclo de três anos, as correções cessam em definitivo para todas as infraestruturas. Sem atualizações disponíveis a qualquer preço e com custos cada vez mais pesados pelo caminho, a insistência no Windows 10 passa a ser um risco que poucos conseguirão justificar.