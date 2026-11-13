Ainda às escuras! Outlook continua em baixo e Microsoft admite dificuldades na resolução

Uma falha generalizada nos serviços da Microsoft está a afetar milhares de utilizadores em todo o mundo. O problema, que começou na quinta-feira, 12 de novembro, está a atingir sobretudo o Outlook, mas também plataformas como o Microsoft Teams, o Copilot e outros serviços do Microsoft 365.

A situação está a revelar-se mais complicada do que inicialmente previsto. A própria Microsoft já reconheceu que as medidas implementadas para resolver a avaria não estão a produzir os resultados esperados.

Falha da Microsoft já afetou 74 países e territórios

Os primeiros problemas começaram a ser reportados durante a tarde de quinta-feira, com utilizadores a manifestarem dificuldades no acesso às suas caixas de correio eletrónico.

De acordo com os dados do Downdetector, foram registadas mais de 130 mil notificações de problemas relacionados com o Outlook nos Estados Unidos, num dos momentos de maior incidência da falha.

Além do serviço de email, também o Microsoft Teams, o Copilot e várias funcionalidades do Microsoft 365 foram afetados. Os problemas estenderam-se a diferentes regiões do mundo, incluindo Portugal.

Segundo a informação divulgada, a falha chegou a afetar 74 países e territórios no espaço de aproximadamente uma hora.

Microsoft identifica problemas na infraestrutura

Numa primeira análise, a Microsoft identificou uma carga anormalmente elevada em parte da sua infraestrutura, situação que estará a contribuir para os erros de conectividade.

Numa atualização publicada na rede social X, a Microsoft confirmou que as alterações introduzidas para melhorar a disponibilidade dos serviços não estavam a produzir os resultados pretendidos.

A empresa está agora a procurar soluções alternativas para aumentar a capacidade da infraestrutura e ultrapassar os desequilíbrios na gestão do tráfego.

“Monitorizámos o estado das alterações aplicadas para melhorar a disponibilidade do serviço e confirmámos que não estão a funcionar como esperado. Estamos a identificar linhas de trabalho alternativas que possam ser aplicadas para aumentar a capacidade face aos desequilíbrios persistentes na gestão do tráfego”

We’ve monitored the status of the changes applied to improve serviceability and confirmed they’re not taking as expected. We’re identifying alternate workstreams that can be applied to increase capacity in the face of sustained traffic management imbalances. More info under EX1550543 and MO1550821 in the Microsoft 365 admin center, as well as https://t.co/7pjJdrpwOr if the admin center is not available to you.— Microsoft 365 Status (@MSFT365Status) November 13, 2026

A empresa detetou também vários servidores que ficaram inesperadamente indisponíveis, depois de terem falhado verificações automáticas de funcionamento.

Para tentar minimizar o impacto, a tecnológica começou a redirecionar o tráfego para rotas alternativas e a recuperar os servidores afetados.

No entanto, os esforços não estão a decorrer como esperado.

Podem acompanhar o estado dos serviços aqui.