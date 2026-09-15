Adeus ao Office 2021: Microsoft marca o fim do suporte já para o próximo mês

Quem ainda utiliza o Office 2021 no PC tem motivos para começar a planear uma mudança a curto prazo. A Microsoft começou a alertar os utilizadores para o fim definitivo do suporte desta suite de produtividade. O prazo é curto e vai obrigar muitos utilizadores a reverem a sua estratégia de trabalho diário.

O calendário oficial da Microsoft estabelece o dia 13 de outubro de 2026 como a data limite para o suporte do Office 2021 LTSC. A partir desse dia, aplicações essenciais como o Word, Excel, PowerPoint ou Outlook deixam de receber correções técnicas e atualizações de segurança. Ao contrário do que aconteceu com outros produtos da marca, a empresa não planeia prolongar os prazos de proteção para esta versão.

Perigo invisível de manter uma versão sem atualizações no PC

Embora os programas continuem a funcionar normalmente após a data estipulada, a utilização acarreta riscos evidentes. Sem a correção de vulnerabilidades pela Microsoft, qualquer documento recebido pode transformar-se numa porta de entrada para ameaças e software malicioso. O Office 2021 mantém as suas funções operacionais intactas, mas perde toda a proteção estrutural contra falhas descobertas no futuro.

A situação ganha contornos ainda mais urgentes no caso específico do Microsoft Publisher. Esta ferramenta clássica de paginação e criação de conteúdos tem um desfecho antecipado já para o dia 1 de outubro de 2026. A partir desse momento, deixa de ser possível abrir ou editar ficheiros no formato nativo da aplicação, ditando o fim efetivo da sua utilidade no ecossistema.

As alternativas reais para escapar ao bloqueio da Microsoft?

Para quem pretende manter-se dentro do ecossistema oficial sem aderir aos planos de subscrição mensal do Microsoft 365, o caminho passa pelo Office 2024. Esta versão mantém a licença perpétua tradicional, embora a empresa não disponibilize planos de atualização com desconto para quem transita da versão anterior. Exige o pagamento integral do software.

O investimento numa nova licença oficial pode representar um valor considerável para o consumidor doméstico ou pequenas estruturas. Esta barreira de custo acaba por empurrar muitos utilizadores para alternativas gratuitas fora do universo Microsoft. As suites de código aberto, como o LibreOffice, surgem como opções viáveis e sem prazos de validade associados.

Em simultâneo, soluções como o WPS Office ganham espaço por apresentarem uma interface bastante semelhante à solução da Microsoft, apesar de incluírem publicidade pontual. A transição para estas ferramentas gratuitas exige apenas alguma habituação inicial, permitindo continuar a trabalhar sem custos adicionais e sem comprometer a segurança do sistema operativo.