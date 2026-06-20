Ubuntu muda regras: distribuições oficiais passam a ter de lançar versões beta

A Canonical decidiu mudar as regras do jogo no ecossistema Ubuntu, implementando uma atualização rigorosa na sua política de lançamentos. A partir de agora, qualquer variante da distribuição — os conhecidos "flavors oficiais" como o Kubuntu, Xubuntu ou Lubuntu — deixará de receber o selo oficial se não conseguir lançar uma versão beta.

Ubuntu muda regras: distribuições oficiais

Esta nova diretriz elimina por completo o regime de exceções que existia até então. No passado, as equipas de desenvolvimento mais pequenas que enfrentavam problemas de calendário podiam obter uma autorização especial para avançar diretamente para a versão final estável, mesmo falhando a janela da beta.

O caso mais recente ocorreu no ciclo do Ubuntu 26.04 LTS com o Ubuntu Kylin, focado no mercado chinês, que garantiu a sua distribuição final apesar de ter falhado o marco intermédio. Contudo, o cenário muda de figura para os futuros lançamentos.

A intenção por detrás deste endurecimento das regras prende-se inteiramente com o controlo de qualidade e a estabilidade das distribuições que chegam aos utilizadores finais. Através de um anúncio enviado para a lista de correio da comunidade, Oliver Reiche, da equipa de lançamentos da Canonical, foi taxativo ao explicar a nova postura da empresa britânica.

Todas passam a ter de lançar versões beta

“Para garantir que cada flavor está totalmente preparado para o lançamento final, informamos que nenhum flavor será considerado para um lançamento oficial a menos que tenha submetido com sucesso uma versão Beta de acordo com o cronograma previsto”, sublinhou o responsável.

Embora as compilações diárias ("daily builds") continuem ativas, a Canonical defende que estas sofrem alterações constantes e atraem apenas um público muito restrito de entusiastas. Em contrapartida, uma versão beta congela uma imagem concreta do sistema operativo, permitindo que uma base muito mais alargada de utilizadores teste o mesmo conjunto de pacotes e componentes.

Isso que facilita a deteção e correção de falhas críticas. Para as equipas de desenvolvimento independentes que gerem estas variantes, o desafio será maior, exigindo mais coordenação e recursos. No entanto, a perspetiva geral do mercado aponta para um impacto positivo na experiência do utilizador, assegurando que o ecossistema Ubuntu mantém um padrão mínimo de fiabilidade elevado.