Mais um país da Europa quer deixar o Windows e abraçar o Linux no Estado

A dependência tecnológica dos governos europeus face às gigantes norte-americanas acaba de sofrer mais um abalo. Os Países Baixos deram início a uma transição dos PCs da administração pública, afastando o Windows para adotar o Linux. O projeto, batizado de DAWO, procura devolver o controlo das infraestruturas críticas e dos dados sensíveis.

Países Baixos deixam Windows e olham ao Linux

Esta decisão surge na sequência de fortes alertas geopolíticos que expuseram a fragilidade dos serviços digitais europeus. O ponto de viragem aconteceu quando sanções aplicadas pelos Estados Unidos ao Tribunal Penal Internacional em Haia levaram ao corte de serviços essenciais da Microsoft. Isso incluiu contas de correio eletrónico de altos funcionários. Perante a ameaça real de bloqueios unilaterais em ferramentas fundamentais, as autoridades holandesas decidiram agir rapidamente para blindar a sua soberania digital.

Projeto DAWO e escolha estratégica pelo NixOS

A nova plataforma pública não se limita a trocar de sistema operativo, procurando substituir todo o ecossistema proprietário por soluções abertas e resilientes. No coração deste posto de trabalho está o NixOS, uma distribuição Linux reconhecida pelo seu modelo declarativo que facilita a replicação de configurações e a rápida reversão de falhas. Para além do sistema base, o projeto integra ferramentas completas de produtividade de escritório, serviços de colaboração interna, armazenamento seguro e gestão remota de equipamentos.

Atualmente, o projeto encontra-se numa fase piloto controlada, envolvendo várias autarquias através da associação de municípios do país. Vários computadores já se encontram a executar este ambiente personalizado no dia a dia governamental, servindo para aferir o comportamento dos utilizadores reais e testar a interoperabilidade das aplicações. O objetivo passa por criar uma base modular estável que possa ser implementada de forma gradual nos próximos anos.

A soberania europeia e os desafios do software livre

Embora os benefícios de segurança e independência tecnológica sejam evidentes, o processo de migração técnica exige cautela e planeamento rigoroso. As equipas de informática do governo enfrentam a necessidade de mapear dependências herdadas, desde aplicações desenhadas em exclusivo para Windows até à compatibilidade com periféricos, leitores de cartões de identificação e redes privadas. Ao mesmo tempo, a formação dos funcionários públicos ganha um papel fulcral para garantir que os fluxos de trabalho decorram sem perdas de produtividade.

Os Países Baixos somam-se agora a uma lista crescente de nações na Europa, como a Dinamarca, a França e a Suíça, que procuram travar a hegemonia das soluções na nuvem sediadas fora do continente. A estratégia holandesa aposta paralelamente em fornecedores de alojamento locais e europeus para evitar pontos únicos de falha. Ao investir em código aberto, o país pretende garantir a continuidade ininterrupta dos serviços públicos perante qualquer instabilidade política internacional.

Este passo arrojado confirma uma tendência clara no setor público europeu em direção ao software livre e à transparência digital. Ao criar uma alternativa funcional, viável e totalmente auditável, os Países Baixos demonstram que é possível governar sem depender das decisões unilaterais de fornecedores privados internacionais.