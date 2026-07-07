Hora de atualizar o Ubuntu: versão 25.10 perde atualizações e segurança

Tal como aconteceu com o Windows 10, também a Canonical prepara o fim de vida de uma das suas versões do Ubuntu. Esta chega dentro de 2 dias e terá um impacto grande. Tal como aconteceu com outras versões, e até com outros sistemas operativos, ao perder as atualizações, também a segurança do Ubuntu 25.10 é posta em causa.

Ubuntu 25.10 perde atualizações e segurança

O ecossistema Linux prepara-se para uma transição importante nos próximos dias. Lançado em outubro de 2025, o Ubuntu 25.10, conhecido pelo nome de código Questing Quokka, vai atingir oficial e definitivamente o seu fim de vida no dia 9 de julho de 2026. A partir desta data, a Canonical deixará de disponibilizar correções de erros e atualizações de segurança críticas.

Este é um cenário que exige atenção imediata por parte dos utilizadores que ainda mantêm esta versão ativa nos seus computadores. Como é habitual nas versões intermédias do sistema operativo da Canonical, o ciclo de suporte técnico estende-se por apenas nove meses.

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Ao contrário das versões LTS que garantem atualizações durante vários anos, estas variantes intermédias servem para introduzir novas funcionalidades. Estas localizam-se no ambiente de trabalho e disponibilizar pacotes de software mais recentes de forma rápida.

Canonical avisa que é essencial atualizar

No entanto, a permanência num sistema sem suporte oficial expõe os utilizadores a vulnerabilidades de segurança que não serão corrigidas a longo prazo, além de causar a desativação gradual de repositórios de software e de ferramentas mantidas por terceiros. A solução recomendada e segura passa pela migração direta para o Ubuntu 26.04 LTS.

Este processo pode ser realizado de forma simples através do próprio gestor de atualizações do sistema, que já apresenta a notificação necessária para iniciar a transferência e aplicação da nova versão. Embora as aplicações distribuídas em formato Snap continuem a receber atualizações de forma independente por serem geridas à parte do sistema base, a infraestrutura geral de pacotes tradicionais deixará de ser fiável.

A transição para a versão estável mais recente não só salvaguarda a integridade dos dados e a proteção contra ameaças digitais, como também introduz melhorias significativas ao nível do kernel e na compatibilidade geral com os componentes de hardware mais recentes do mercado. Os especialistas aconselham a realização prévia de uma cópia de segurança de todos os dados importantes antes de dar início à instalação do novo sistema, de modo a mitigar qualquer imprevisto durante o processo.