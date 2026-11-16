Esqueça o Windows! Criador do Cyanogen lançou um Linux onde a IA manda

Kirt McMaster, cofundador do histórico Cyanogen, volta à carga. Depois de desafiar a Google no mundo Android, o alvo agora é o Windows. A sua empresa, Kora Systems, revelou o Kora, um sistema operativo baseado em Linux desenhado de raiz para integrar modelos e agentes de IA diretamente no PC, sem depender de aplicações avulsas.

Kora, um Linux movido a inteligência artificial

A aposta nasce da transformação da antiga Playtron, conhecida pelo GameOS dedicado aos jogos. McMaster não pretende disputar os mil milhões de utilizadores da Microsoft. O foco está nos cerca de 50 milhões de utilizadores intensivos de IA que geram grande parte das receitas do setor. E há uma lição aprendida no passado: tentar bater um líder de mercado usando as ferramentas dele é receita garantida para falhar.

Linux sem pastas tradicionais e com motor próprio

No centro desta arquitetura está o Cortex, um motor de inferência híbrido proprietário que distribui o processamento entre o CPU, a placa gráfica e a NPU. Se o computador precisar de ajuda, o sistema consegue até recrutar outras máquinas ligadas na mesma rede local. A prioridade passa por executar tudo localmente para proteger dados sensíveis, recorrendo à nuvem apenas quando a tarefa exige mais capacidade.

A interface abandona a lógica clássica de pastas e janelas soltas. Em vez disso, o Kora organiza o trabalho em espaços neuronais isolados, protegidos via AppArmor, onde agentes autónomos operam com permissões controladas. Até a pesquisa muda. O sistema de ficheiros indexa documentos pelo seu significado e contexto, permitindo encontrar informação por ideias e não apenas pelo nome exato do ficheiro.

Parceria com a Qualcomm e chegada marcada para 2027

Para tirar partido do hardware moderno, a Kora trabalhou quase um ano lado a lado com engenheiros da Qualcomm. Os portáteis com chips Snapdragon X2 Elite e a sua NPU Hexagon de 80 TOPS têm suporte total desde o primeiro dia. Nos testes internos, o sistema conseguiu correr localmente o modelo Gemma 4 de 26 mil milhões de parâmetros a 25 tokens por segundo.

O suporte para processadores Intel e AMD também está nos planos, embora as respetivas NPU fiquem fora dos modelos de linguagem por serem menos eficazes nessa tarefa que as gráficas. Quem gosta de jogar não foi esquecido, já que o antigo GameOS sobrevive integrado sob o modo GameFrame. Paralelamente, a empresa prepara o Humain OS, uma variante empresarial desenvolvida em conjunto com a saudita Humain.

O lançamento comercial está apontado para 2027. Primeiro chegam os computadores empresariais com Humain OS e, mais tarde, a versão gratuita do Kora para qualquer PC moderno. O modelo de negócio passará por subscrições que agrupam acesso a vários modelos de IA, mantendo compatibilidade com algumas aplicações Windows x86-64 e futuras apps Android.