Chegou o Kali Linux 2026.3 e traz novas ferramentas de hacking ético

A equipa responsável pelo Kali Linux anunciou a versão 2026.3 da conhecida distribuição Linux dedicada à cibersegurança, aos testes de intrusão e ao hacking ético. A nova versão traz um conjunto de ferramentas de segurança, melhorias no ambiente gráfico, um kernel atualizado e novidades para o Kali NetHunter, incluindo funcionalidades para smartwatches.

Kali Linux 2026.3: o que há de novo?

O Kali Linux é uma distribuição baseada em Debian, amplamente utilizada por profissionais de cibersegurança, investigadores e estudantes para testar a segurança de redes, sistemas e aplicações. A versão 2026.3 é a terceira grande atualização da distribuição este ano e inclui 126 atualizações de pacotes.

Uma das principais novidades é a atualização do kernel Linux para a versão 7.1.5, que acompanha outras melhorias na plataforma.

Ao nível do ambiente gráfico, o KDE Plasma passa para a versão 6.7, com melhorias de desempenho, gestão de energia e organização do espaço de trabalho. Entre as novidades estão os ambientes de trabalho virtuais independentes por ecrã, uma funcionalidade especialmente útil para quem trabalha com vários monitores e precisa de separar terminais, browsers e ferramentas de análise.

O Xfce 4.20 continua a ser o ambiente gráfico predefinido, pelo que os utilizadores mantêm a possibilidade de escolher entre diferentes experiências de utilização.

Seis novas ferramentas para profissionais de cibersegurança

Como é habitual, esta versão acrescenta novas ferramentas ao catálogo da distribuição, abrangendo a análise de aplicações web, a descoberta de serviços de rede e a análise de dados sensíveis.

Entre as novidades estão:

Dalfox: ferramenta orientada para a deteção e análise automatizada de vulnerabilidades XSS em aplicações web.

ferramenta orientada para a deteção e análise automatizada de vulnerabilidades XSS em aplicações web. Katana: framework de rastreio de aplicações web, útil para descobrir páginas, ligações e endpoints durante avaliações de segurança.

framework de rastreio de aplicações web, útil para descobrir páginas, ligações e endpoints durante avaliações de segurança. qsreplace: utilitário de linha de comandos que permite substituir valores de parâmetros em URLs, facilitando a automatização de testes.

utilitário de linha de comandos que permite substituir valores de parâmetros em URLs, facilitando a automatização de testes. RustScan: scanner de portas de rede desenvolvido em Rust, concebido para acelerar a identificação de serviços expostos.

scanner de portas de rede desenvolvido em Rust, concebido para acelerar a identificação de serviços expostos. SDRangel: aplicação gráfica para trabalhar com dispositivos de rádio definido por software (SDR), permitindo explorar sinais e comunicações de rádio.

aplicação gráfica para trabalhar com dispositivos de rádio definido por software (SDR), permitindo explorar sinais e comunicações de rádio. Snaffler-NG: ferramenta destinada à identificação de credenciais e informação sensível em partilhas de rede SMB.

Kali NetHunter também recebe novidades

O Kali NetHunter, a plataforma orientada para testes de segurança em dispositivos móveis, recebe igualmente melhorias nesta versão.

Uma das novidades mais curiosas é o suporte para operações de wardriving com os smartwatches TicWatch Pro 3 compatíveis. Esta funcionalidade permite utilizar o equipamento sem fios do relógio em modo de monitorização, recorrendo a ferramentas como o Aircrack-ng e o Kismet através do ambiente Kali.

A atualização introduz ainda o WearHunter, uma funcionalidade experimental que permite controlar um smartwatch com Kali NetHunter a partir de um telemóvel, através de ADB sobre Wi-Fi ou Bluetooth.

Outra novidade é o acesso a funcionalidades NFC a partir do ambiente Kali chroot, permitindo trabalhar com cartões MIFARE Classic compatíveis sem necessitar de um adaptador externo. O suporte para KernelSU e a disponibilização de novos kernels para vários dispositivos Android completam as melhorias desta componente.

Estas funcionalidades destinam-se a testes autorizados e a investigação de segurança, devendo ser utilizadas apenas em equipamentos e redes para os quais exista autorização.