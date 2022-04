A NIS America revelou recentemente que, Ys VIII: Lacrimosa of DANA vai chegar à Playstation 5, após lançamento para Playstation 4 Switch e PC.

Pela primeira vez, os jogadores poderão embarcar numa emocionante aventura Ys com Adol e descobrir os mistérios por trás da mística Dana, na consola de Última Geração da Sony.

A editora NIS America, subsidiária da Nippon Ichi Software, revelou recentemente os seus planos para trazer Ys VIII: Lacrimosa of DANA para a Playstation 5.

O jogo para um único jogador, tinha sido originalmente lançado para Playstation 4 (posteriormente para PC), chega desta foram à consola de Última Geração da Sony Playstation, a Playstation 5.

Trata-se de um RPG de ação que coloca os jogadores numa ilha deserta (Ilha de Seiren), na qual Adol Christin o aventureiro intrépido que controlamos nesta aventura, acorda após um naufrágio causado por um gigantesco monstro marinho. No entanto, trata-se de uma ilha amaldiçoada e na qual irá encontrar outros náufragos que irá ajudar ao longo do jogo.

Com a ajuda desses outros novos companheiros, Adol cria um acampamento que terá de proteger e fazer crescer. Com o passar do tempo vai-se fortalecendo para enfrentar os monstros selvagens e perigosos que habitam a ilha.

A ilha esconde um mistério que terá de ser encontrado e pelo caminho na sua exploração, Adol poderá explorar velhas ruínas repletas de mistério e... desafios.

Entretanto, e para adensar o mistério, Adol começa a ter uns sonhos estranhos sobre uma misteriosa mulher de cabela azulado, chamada Dana e que fará parte do mistério que terá de descobrir.

Em Ys VIII: Lacrimosa of DANA, os personagens jogáveis incluem Adol, Dana, Hummel, Laxia, Ricotta e Sahad.

Ys VIII: Lacrimosa of DANA está previsto ser lançado para a Playstation 5 algures no Outono deste ano.