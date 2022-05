Youtuber personalizou a consola Xbox Series X com peças LEGO. E funciona!

Por vezes surgem nas notícias tecnológicas algumas criações engraçadas e até úteis por parte de alguns utilizadores em todo o mundo. E é sempre curioso de ver a criatividade das pessoas, ao mesmo tempo que também inspiram outros a dar asas à sua imaginação.

Desta forma, recentemente um youtuber partilhou o seu novo projeto que é nada menos do que uma consola Xbox Series X personalizada com peças LEGO, deixando o equipamento totalmente funcional depois da criação.

Xbox Series X personalizada com LEGO

No final da semana passada, o youtuber do canal TronicsFixe partilhou com a comunidade a sua mais recente criação. O utilizador usou o seu tempo livre, os seus conhecimentos e a sua criatividade para construir e personalizar uma consola Xbox Series X com peças LEGO.

No fundo, o youtuber criou uma caixa semelhante à original que acompanha o equipamento da Microsoft com legos. E para além de montar o projeto com as peças, o dono do canal também teve que as adaptar de forma a que todos os componentes da consola pudessem encaixar e funcionar normalmente.

Pode ver o processo, assim como o resultado final, no vídeo seguinte:

Claro que para que tal fosse possível, não bastou montar as peças para formar uma caixa, pois isso até uma criança o faz. O youtuber também teve que fazer vários furos no sítio certo e ajustes para que tudo funcionasse como esperado.

Tal como explica o canal Adrenaline, foram feitos furos na parte frontal para várias entradas como USB, botão de ligar, entre outros botões. O vídeo mostra ainda que o youtuber teve também o cuidado de montar a caixa de forma a que se mantivesse o detalhe do efeito verde na parte de cima da consola, onde é feito o arrefecimento. Para isso, foram usadas peças verdes dispostas de modo a obter o efeito do modelo original.

Por fim o hardware foi montado e encaixado cuidadosamente, usando bastante cola para fixar os componentes. Apenas a parte traseira se manteve a original da Xbox Series X, sendo as restantes construídas com as populares peças de brincar da marca dinamarquesa.