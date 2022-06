Youtuber cria uma PlayStation 5 Slim com apenas 2 centímetros de altura

As notícias tecnológicas também passam por situações caricatas levadas a cabo pelos utilizadores mais criativos e engenhocas espalhados pelos quatro cantos do mundo.

Desta vez trazemos o caso de um youtuber que decidiu criar a sua própria versão de uma PlayStation 5 Slim. A criação foi feita e a consola tem apenas 2 centímetros de altura. Venha conhecer melhor este projeto.

PlayStation 5 Slim com 2 centímetros de altura criada por youtuber

A PlayStation 5 chegou ao mercado no dia 12 de novembro de 2020 para os primeiros países. Portanto, há pouco mais de 18 meses que a Sony presenteou os jogadores com a sua nova máquina capaz de responder às mais atuais necessidades dos gamers mais exigentes, em vários aspetos. E de acordo com dados recentes, a PS5 já vendeu 20 milhões de unidades em apenas 18 meses de existência.

No entanto, muitos utilizadores queixam-se do aspeto da PlayStation 5, pedindo um equipamento mais compacto e fino. A Sony justifica o design da nova consola com o motivo da dissipação de calor do equipamento, mas muito provavelmente a empresa japonesa poderá também lançar uma versão Silm da PS5.

Mas enquanto tal não acontece, o dono do canal de YouTube DIY Perks decidiu criar a sua própria versão daquela que seria a possível PlayStation 5 Slim. Para isso, o engenhocas pôs mãos à obra e tentou diminuir o tamanho da consola original. O mais impressionante é que conseguiu isso mesmo através da inserção de todos os componentes do equipamento numa caixa com apenas 2 centímetros de altura.

Veja o vídeo:

Para esta criação, o youtuber descartou praticamente todo o sistema de arrefecimento original e construiu um novo sistema à base de água, o qual se integra na uma grande fonte externa. Claro que, e como vemos pelo vídeo, houve algumas situações que foram improvisadas, mas é realmente um trabalho que deve ser reconhecido.

Resta aguardar por aquilo que a Sony tem preparado para este segmento e, caso seja mesmo lançada uma PS5 Slim, possivelmente a marca irá diminuir o consumo energético, o que permitirá a redução ao nível das peças dedicadas ao arrefecimento.