A Nintendo revelou um novo trailer de Xenoblade Chronicles 3 – Nintendo Switch 2 Edition, oferecendo uma visão mais detalhada das melhorias técnicas e dos conteúdos inéditos que chegarão à nova consola da companhia. O aclamado RPG da Monolith Soft regressa a 3 de dezembro numa versão renovada, pensada para tirar partido do hardware da Nintendo Switch 2 e proporcionar uma experiência mais fluida e envolvente.

Aventura épica entre duas nações em guerra

Para quem ainda não conhece o jogo, Xenoblade Chronicles 3 coloca os jogadores na pele de Noah e Mio, dois soldados oriundos das nações rivais de Keves e Agnus. Unidos por circunstâncias inesperadas, os protagonistas embarcam numa viagem através do vasto mundo de Aionios, um território marcado por conflitos constantes e por um segredo que poderá mudar para sempre o destino de todos.

A narrativa continua a ser um dos grandes trunfos do jogo, combinando momentos emotivos, personagens memoráveis e uma história repleta de mistérios que se vão revelando ao longo da aventura.

Melhor aspeto visual e desempenho mais consistente

Entre as principais novidades desta edição destaca-se a melhoria significativa ao nível técnico. Na Nintendo Switch 2, o jogo passa a suportar resolução 4K no modo TV e Full HD em modo portátil, acompanhadas por uma taxa de atualização de 60 fps.

Estas melhorias não se limitam apenas à qualidade da imagem. Os cenários monumentais, as animações dos combates e os efeitos visuais beneficiam de uma apresentação mais nítida e fluida, contribuindo para uma experiência mais agradável tanto durante a exploração como nas batalhas em tempo real.

Heroes’ Vault traz um novo desafio

A Nintendo aproveitou também esta edição para introduzir o modo inédito Heroes’ Vault. Neste novo desafio, os jogadores terão de derrotar inimigos para fortalecer as suas capacidades e recrutar aliados adicionais para a equipa.

No entanto, a progressão exige alguma estratégia. As decisões tomadas ao longo de cada missão poderão fazer a diferença nos confrontos finais, onde aguardam adversários especialmente exigentes. Trata-se de uma adição pensada para os jogadores que procuram testar os seus conhecimentos do sistema de combate e prolongar o tempo de vida do jogo.

Shimmer junta-se ao elenco de heróis

Outra das novidades é a chegada de Shimmer, uma nova heroína que passa a integrar o elenco jogável. Especialista em ataques rápidos e combinações devastadoras, Shimmer destaca-se pelo poder Foresight, uma habilidade que lhe permite antecipar acontecimentos futuros.

Esta capacidade abre novas possibilidades estratégicas durante os combates e promete acrescentar uma dimensão adicional às já complexas mecânicas de batalha do jogo.

Atualização disponível para quem já possui o original

Os jogadores que já adquiriram Xenoblade Chronicles 3 na Nintendo Switch original não terão de comprar novamente o jogo completo. A Nintendo confirmou que estará disponível um pack de melhoria que permitirá atualizar para a Nintendo Switch 2 Edition e aceder a todas as melhorias gráficas, otimizações de desempenho e novos conteúdos.

Com esta edição, Xenoblade Chronicles 3 prepara-se para regressar em grande forma, oferecendo aos fãs uma das experiências RPG mais ambiciosas da Nintendo, agora mais bonita, mais rápida e enriquecida com novidades suficientes para justificar uma nova viagem por Aionios.