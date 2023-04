XDefiant: jogo da Ubisoft é considerado melhor que Call of Duty e já está a ser um sucesso

O mundo dos jogos é um dos mais aliciantes e surpreendentes de todos e as novidades chegam com bastante frequência, não dando espaço aos jogadores de ficarem aborrecidos. Neste sentido, o novo jogo XDefiant da Ubisoft parece ter conquistado as atenções, tendo já sido jogado por 1 milhão de jogadores. O título tem também sido comparado a versões antigas de Call of Duty e é considerado até por muitos como sendo melhor do que o jogo da Activision Blizzard.

A vida da criadora Ubisoft não tem estado muito animada. No início do ano, o CEO Yves Guillemot pediu ajuda aos seus funcionários para salvar a empresa, o que originou uma convocatória de greve por parte do sindicato dos trabalhadores. Já no início deste mês, a empresa decidiu fechar os seus escritórios em 9 países da Europa. No entanto, parece que há uma ténue luz ao fundo do túnel...

XDefiant já foi jogado por 1 milhão de jogadores

O jogo XDefiant é uma das mais recentes apostas da Ubisoft para tentar dar a volta por cima à situação em que se encontra. Este título encontra-se numa fase beta fechado, mas já está a ser um verdadeiro sucesso. Dados recentes indicam que o jogo já foi jogado por 1 milhão de jogadores em poucos dias, um número acima daquilo que a criadora esperava.

XDefiant é um jogo que se encaixa na categoria shooter multiplayer. O seu beta fechado estava programado até domingo (23), mas devido a este sucesso, o período de testes foi alargado até terça-feira, dia 25 de abril.

Jogo já foi comparado a Call of Duty

Há quem já tenha comparado o novo jogo da Ubisoft ao popular Call of Duty, especialmente às versões mais antigas. E na plataforma Twitch, XDefiant já chegou mesmo a superar as visualizações de Call of Duty: Modern Warfare 2. Mas possivelmente há uma explicação para este fenómeno, é que o produtor executivo do jogo da criadora francesa, Mark Rubin, também foi o autor de CoD: Modern Warfare 1 e 2.

Já Robert Bowling, que também trabalhou nas versões de CoD disse que o jogo da Ubisoft é um "refinamento daquilo que Call of Duty foi". Por sua vez, Jason "FaZe jev", um jogador profissional de Call of Duty, adianta que XDefiant é parecido com as versões antigas de CoD e adianta que "posso dizer, sem sombra de dúvida, que todo o mapa neste jogo, até o pior mapa, é melhor que o melhor mapa que já tivemos em Call of Duty nos últimos cinco anos".

Rubin diz que este beta ainda não está da forma como queriam em vários aspetos, "mas excedeu as nossas expectativas muito além do que esperávamos e essa é reação dos jogadores. Até quando as coisas foram más, as pessoas mantiveram-se positivas. Mesmo sabendo que estávamos a mostrar um jogo com sérias falhas, vocês ainda entenderam o que estávamos a tentar fazer e adoraram".

O beta fechado de XDefiant oferece 14 mapas, 24 armas, 44 acessórios e 5 dispositivos explosivos.