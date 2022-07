Xbox Series X e S já venderam mais do que dobro das Xbox One no Japão

O mercado das consolas de videojogos já está muito bem recheado de opções para todos os gostos. No entanto, como em qualquer segmento, há produtos que se destacam dos demais, e um desses é mesmo a Xbox.

Mas, curiosamente, mas mais recentes informações indicam que, no Japão, as consolas da atual geração Xbox Series X e S já conseguiram vender mais do dobro do que as Xbox One.

Japão: Xbox Series X/S vendem mais do que a Xbox One

Não é preciso ser-se vidente para adivinhar que, no Japão, a tendência dos gamers recai sobre as consolas da Sony, nomeadamente as PlayStation, pois esta é uma marca 'da terra'. Mas a escassez de componentes também levou esta população a escolher equipamentos que tivessem efetivamente stock disponível para compra e, desta forma, muitos consumidores acabaram por comprar as consolas da Microsoft, ou de outras marcas.

Como tal, a empresa de Redmond tem investido fortemente no mercado deste país e, talvez por isso, já está a colher os frutos. Isto porque, segundo as mais recentes informações, as consolas Xbox Series X e Series S já venderam mais do dobro do que as Xbox One no Japão.

Em concreto, e de acordo com os dados revelados pela empresa Famitsu referentes ao dia 3 de julho, já foram vendidas mais de 260 mil unidades das consolas da atual geração da Microsoft no país nipónico. Como comparação, a Xbox One vendeu "apenas" 114.831 exemplares durante o seu ciclo de vida.

Mas a versão X tem mais popularidade do que a versão light, uma vez, só na semana que terminou a 3 de julho, o modelo original vendeu 9.756 unidades contra 2.774 da Series S. Já se falarmos da PlayStation 5, esta vendeu, de 26 de junho a 3 de julho, 20.028 exemplares do modelo original e 4.333 do modelo digital.

Para além disso, temos que ter em consideração que estes números acontecem numa época em que a pandemia condicionou fortemente o envio de equipamentos, devido à falta de chips e dos obstáculos ao nível da logística e transporte.

Mas estes valores ainda estão muito longe dos conseguidos pela Xbox 360, que é a consola mais bem sucedida ao nível de vendas no Japão, tendo sido vendidas 1.6 milhões de unidades no país.