Xbox revela novas entradas no Xbox Game Pass

Maio já chegou e apesar do tempo ainda se encontrar um pouco incerto, o Xbox Game Pass continua com uma "temperatura" bem convidativa.

Isto, pois as novidades deste mês já chegaram e incluem alguns títulos bastante interessantes. Venham conhecê-los...

Com a chegada de um novo mês, também o catálogo do Xbox Game Pass vê novos jogos a serem adicionados e este mês de maio não é excepção.

Encabeçados por jogos como Loot River ou This War of Mine: Final Cut, os jogadores que tenham uma subscrição ativa do serviço podem começar a fazer download de novos jogos que de seguida vos apresentamos.

Lista de jogos a chegar:

Vamos ver sem demoras a lista de novos jogos que vão chegar em breve (alguns já chegaram) ao catálogo do Xbox Game Pass.

Loot River (ID@Xbox) – 3 de maio: Consola, PC e Cloud

Trek to Yomi (ID@Xbox) – 5 de maio: Consola, PC e Cloud

Citizen Sleeper (ID@Xbox) – 5 de maio: Consola, PC e Cloud

Danganronpa 2: Goodbye Despair Anniversary Edition – 10 de maio: Consola, PC e Cloud

Eiyuden Chronicle: Rising – 10 de maio: Consola, PC e Cloud

This War of Mine: Final Cut (ID@Xbox) – 10 de maio: Consola, PC e Cloud

NHL 22 (EA Play) – 12 de maio: Consola

Tempo de dizer Adeus

Entretanto e como já tem vindo a ser hábito, existem também jogos que vão deixar o Xbox Game Pass em breve.

Não se esqueçam que, caso pretendam continuar com estes jogos, podem adquiri-los com um desconto de 20%.

A lista dos títulos que abandonam o catálogo é a seguinte:

A sair a 10 de maio:

Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition (Cloud e Consola)

A sair a 15 de maio:

Enter The Gungeon (Cloud, Consola e PC)

Final Fantasy X/X-2 HD Remaster (Consola e PC)

Remnant: From the Ashes (Cloud, Consola e PC)

Steep (Cloud e Consola)

The Catch: Carp and Coarse (Cloud, Consola e PC)

The Wild at Heart (Cloud, Consola e PC)

Adicionalmente, como indicado no mês passado, a Xbox encontra-se a trabalhar com a Ubisoft para acrescentar ainda mais jogos à biblioteca do Xbox Game Pass. Nos próximos meses, Assassin’s Creed Origins juntar-se-á ao catálogo de Consola, PC e Cloud através da app da Ubisoft Connect. E também chegará For Honor: Marching Fire Edition ao PC através da mesma app, e haverá a atualização para a versão Marching Fire Edition na Consola e na Cloud.

Por fim, não poderia deixar de relembrar a promoção do primeiro mês de Xbox Game Pass Ultimate por apenas 1 €.