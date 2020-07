Foram recentemente revelados pela Microsoft os novos jogos a chegar (alguns já chegaram) aos catálogos dos serviços Xbox Game Pass e Xbox Live Gold.

Venham conhecê-los a todos aqui no Pplware.

O serviço Xbox Game Pass recebe, este mês de julho, uma fornada de novos jogos, tanto para consola como para PC. Tal como tem vindo a ser normal, também alguns jogos acabam o seu ciclo no Xbox Game Pass e vão sair do catálogo.

Por outro lado, o serviço Xbox Live Gold recebe também novos jogos, que passam a ficar disponíveis para download sem encargos para quem tenha uma subscrição válida do serviço Xbox Live Gold.

Xbox Live Gold

WRC 8

WRC 8 foi lançado no ano passado e marcou o regresso de uma das mais importantes séries de Rally dos videojogos.

Para quem domina os jogos de Rally’s, este é o jogo oficial do WRC, com uma campanha que vale a pena ser jogada. Para os restantes jogadores, se investirem no jogo irão ter grandes recompensas, mas não sem haver alguns buracos pelo caminho.

Uma grande aquisição para o Xbox Live Gold, sem dúvida.

WRC 8

Dunk Lords

Este é um jogo insano e excitante, que transforma um campo de basquetebol num verdadeiro campo de batalha e onde “afundanços” estratosféricos abundam.

O jogador poderá escolher de entre 20 personagens, cada qual com habilidades e ataques especiais e a partir daí é só acertar no cesto… ou no adversário. Com 15 cenários distintos, o jogo apresenta um modo História, um Modo Arcade e um brutal Gauntlet.

Saints Row 2

Já com 10 anos de vida, Saints Row 2 fez as delícias de muitos jogadores quando foi lançado em 2009. Em Saints Row 2, o jogador terá a oportunidade de ajudar os 3rd Streets a reaverem a sua cidade nesta explosiva sequela do êxito de 2006.

Saints Row 2 oferece uma criação e personalização inigualável de personagens; um grandioso mundo para explorar por terra, ar ou mar, e um modo de jogo coop online que permite jogar com um amigo ao longo da história de Saints Row 2.

Saints Row 2

JUJU

A 16 de julho ficará disponível no Xbox Live Gold, JUJU, um jogo de aventura repleta de cor e divertimento para toda a família.

Em JUJU o jogador pode juntar-se ao panda xamã, Juju, e ao seu ajudante lagarto, Peyo, e embarcar numa perigosa e mística viagem para salvar o pai do Juju e, já agora, o mundo dum mal antigo.

Correr, saltar, meditar e lutar contra inimigos monstruosos com um amigo ou um familiar nesta aventura cheia de boa animação e diversão!

Xbox Game Pass

Out of the Park Baseball 21 – para PC – desde 1 de julho

Out of the Park Baseball 21 é um jogo de estratégia que coloca o jogador à frente de uma equipa de baseball. Esta edição traz inúmeras melhorias ao nível de personalização e da complexidade na gestão da equipa.

O jogo encontra-se totalmente licenciado pela MLB e MLBPA.

Soulcalibur VI – para Consola – desde 1 de julho

Palavras para quê? Soulcalibur VI é um marco nos jogos de ação e de combate com espadas.

Apresentando uma lista de personagens épica, onde surgem alguns amigos especiais, como Geralt of Rivia (da série The Witcher), o jogo permite-nos viver as incríveis dificuldades dos guerreiros do século XVI em busca de espadas lendárias. A História esconde mais do que a verdade…

Soulcalibur VI apresenta novas mecânicas de combate que associadas aos novos personagens, se traduz em batalhas heroicas e épicas que acontecem em 3D num mundo repleto de beleza e extremamente fluido.

Soulcalibur VI

CrossCode – para Consola – a partir de 9 de julho

Se procura um jogo onde tenha de enfrentar mais de 30 bosses, que possua mais de 120 categorias de inimigos diferentes, que tenha masmorras imensas repletas de ‘puzzles’ e obstáculos, que tenha dezenas de skills de combates e toneladas de quests, então CrossCode será o jogo que procura.E está a chegar ao Xbox Game Pass, já no próximo dia 9 de julho.

Trata-se de um retro action RPG que decorre num futuro distante, e apresenta uma jogabilidade que combina muito de NES style com um sistema de combate frenético, uma física mais suave e ‘puzzles’ desafiantes.

Fallout 76 – para Consola e PC – a partir de 9 de julho

Fallout 76, o fantástico online multiplayer role-playing game da Bethesda está a caminho do Xbox Game Pass.

Fallout 76, corresponde à prequela online onde todos os sobreviventes humanos são pessoas reais. Trabalhando sozinho ou não, o único objetivo é o de sobreviver.

Reclamation Day, 2102. Vinte e cinco anos depois do bombardeamento, o jogador e os outros Vault Dwellers — escolhidos entre os melhores – vão emergir numa América pós-nuclear. Cabe ao jogador decidir se joga sozinho ou se vai-se juntar a outros jogadores para explorar, concluir missões, construir e triunfar contra os maiores perigos desta terra desolada.

Fallout 76

Enquanto novos jogos chegam, também alguns saem do catálogo Xbox Game Pass: