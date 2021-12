Xbox Game Pass adicionou mais de 5.600 euros em jogos em 2021

A Microsoft tem mais do que motivos para se orgulhar do seu segmento de jogos, pois o serviço Xbox Game Pass tem sido um verdadeiro sucesso. Há cada vez mais jogadores a optar pela assinatura da plataforma, até porque muitos jogos de peso têm sido incluídos.

E segundo o que foi agora revelado, o serviço Xbox Game Pass adicionou ao catálogo mais de 5.600 euros em jogos neste ano de 2021.

Xbox Game Pass adicionou mais de 5.600 € em jogos em 2021

O sucesso do Xbox Game Pass já nem se discute e praticamente todos os jogadores de PC ou da consola pagaram pelo serviço de assinatura de jogos da Microsoft. E um dos grandes motivos que promoveram essa adesão é o facto de a marca ter adicionado títulos populares, tal como o Forza Horizon 5, Psychonauts e o Halo Infinite.

De acordo com o site theloadout.com, que fez os cálculos com base nas novidades acrescentadas ao catálogo para PC e consolas, em 2021 o serviço Xbox Game Pass adicionou na plataforma um total de 6.1317,35 dólares (cerca de 5.574,11 euros) em jogos. Os cálculos basearam-se no preço base de cada jogo tabelado na Microsoft Store.

O mês de março foi onde se acrescentou o maior valor, com perto de 24 jogos Bethesda. Ao todo foram adicionados 964,67 dólares neste mês, cerca de 851,18 euros. Foram 30 os jogos da criadora norte-americana adicionados ao serviço em 2021, totalizando 604,71 dólares (533,57 euros), perto de 10% de todo o valor adicionado em jogos neste ano ao catálogo.

Já o mês onde foi adicionado menos valor foi em abril, com um total de 330,91 dólares (291,98 euros).

Desta forma, através do conhecimento destes valores, podemos ter uma melhor noção do valor que o Xbox Game Pass está a disponibilizar neste momento aos jogadores. E tudo indica que o montante deve aumentar ainda mais no próximo ano, que já se aproxima.

É subscritor do serviço Game Pass da Xbox?