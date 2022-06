Xbox & Bethesda Games Showcase 2022 revelaram muitas novidades

Foi no inicio da semana passada que decorreu o Xbox & Bethesda Games Showcase 2022, um evento no qual foram reveladas muitas e boas novidades acerca do que se pode esperar nos próximos tempos.

Venham conhecer as principais revelações feitas no evento.

O Xbox & Bethesda Games Showcase 2022, que decorreu no inicio da semana, trouxe as revelações de muitos jogos já esperados, de algumas novidades e de muitos conteúdos que no decorrer dos próximos 12 meses, irão chegar às Xbox e PC de todo o Mundo.

O line up agora revelado é simplesmente fantástico e apresenta um pouco de tudo, havendo quantidade e diversidade para praticamente todos os gostos. Desde jogos de desporto motorizado, a narrativas arrebatadoras, desafiantes títulos de estratégia e jogos repletos de ação.

O Xbox & Bethesda Games Showcase 2022 trouxe muitas novidades e assentou em três aspetos principais:

Mostrar o que chegará brevemente à Xbox: tudo o que foi apresentado no showcase será lançamento nos próximos 12 meses. Começando esta semana com Microsoft Flight Simulator, o objetivo da Xbox é o de ter uma cadência mensal de lançamentos e atualizações de conteúdos.

O Game Pass, seja na consola, no PC ou na cloud é um serviço de eleição e no Showcase foram apresentados mais de 30 títulos que chegarão nos próximos 12 meses.

Apresentação da coleção de títulos que chegará à Xbox em 2023. Desde o Redfall, passando por novas propostas de jogos populares como o Minecraft Legends, Forza Motorsport e culminando no RPG com mais de 20 anos de projeto, Starfield.

Deixamos de seguida um resumo do que de melhor se falou neste Xbox & Bethesda Games Showcase 2022...

Forza Horizon 5 e Hot Wheels

Forza Horizon e a Hot Wheels vão-se juntar novamente, graças à expansão Forza Horizon 5: Hot Wheels.

Trata-se de uma expansão que chega a 19 de julho, tanto para as consolas Xbox, como para PC e Cloud Gaming (Beta).

Esta expansão traz a jogo o maravilhoso e frenético parque Hot Wheels, algures nos céus do México e será mais um ponto de passagem obrigatório para quem tenha Forza Horizon 5. Com as fantásticas e excitantes pistas que caracterizam a marca, Forza Horizon 5 vai adquirir mais uma dose valente de adrenalina e loucura.

Hot Wheels irá acrescentar multiplas missões para completar que permitirão desbloquear eventos especiaos Hot Wheels Heats e muito mais. Em estreia, a possibilidade de se jogar a expansão completa em cooperativo com amigos.

Ainda com esta expansão, a frota de Forza Horizon 5 receberá 10 novos e incríveis carros, incluindo 4 claramente ao estilo de Hot Wheels mas em escala real.

Microsoft Flight Simulator e o Pelican de Halo Infinite

Também Microsoft Flight Simulator recebeu novidades e bem "fora da caixa". Ainda no decorrer da celebração dos seus 40 anos de existência, o jogo da Microsoft vê chegar a Microsoft Flight Simulator 40th Anniversary Edition.

Para membros do Xbox Game Pass (e para quem tenha o jogo original), trata-se de uma oferta gratuita que certamente será do agrado de quem seja apaixonado por simuladores de aviação.

Esta edição de aniversário funciona como uma celebração à história de Microsoft Flight Simulator, mas também ao seu futuro e às aeronaves que se aproximam, tais como helicópteros e planadores.

Adicionalmente, esta Flight Simulator 40th Anniversary Edition traz consigo o famoso “Spirit of St. Louis”, o imponente Airbus A310.

Finalmente, e numa parceria exclusiva com a franchise Halo e com a 343 Industries, chega também um modelo altamente detalhado do Pelican de Halo Infinite num add-on.

Starfield

Tal como aqui, referimos, Starfield é um projeto a cargo da Bethesda que se encontra a suscitar fortes expetativas. Trata-se do primeiro IP da Bethesda em mais de 20 anos, tendo sido registado em 2013.

Trata-se de um RPG épico de ficção cientifica que decorre no Espaço Profundo e que convida os jogadores a embarcar numa aventura épica pelo sistema solar na tentativa de responder ao maior mistério da Humanidade: "O que há lá fora?", e que recebeu neste evento, um trailer que mostra algo mais sobre a sua jogabilidade.

Estamos no ano 2330, e a humanidade já se lançou no Cosmos para além do nosso Sistema Solar, colonizando vários planetas distantes e vivendo a sua vida como "marinheiros" do Universo.

O jogador, parte para esta aventura como um Mineiro Espacial de origens humildes e aceita trabalhar para uma organização denominada de Constellation, que se dedica à procura de Artefatos e Relíquias pelo Universo.

Starfield é um exclusivo que será lançado para Xbox Series X| e para Windows PCs, com direito a figurar no Xbox Game Pass e PC Game Pass desde o primeiro dia de lançamento.

Redfall

Redfall, é um novo FPS (First Person Shooter) cooperativo da equipa Arkane Austin que coloca os jogadores frente a frente com uma invasão de vampiros.

Redfall apresenta forte ênfase na narrativa na qual os jogadores podem esperar um mundo aberto à exploração que, tanto se encontra repleto de mistério e pontos de interesse como de perigos e vampiros sedentos.

Com uma lista diversificada de herois à escolha, o combate de Redfall é um tático e bastante estratégico, não só em relação aos adversários, como aos locais onde se defrontam e às armas que poderemos equipar. Será um combate intenso que irá manter os jogadores atentos e empolgados do inicio ao fim.

Redfall será lançado em 2023 como Exclusivo de Consolas para Xbox Series X|S, e também será lançado para Windows PC, com direito a apresentar-se no dia do lançamento no Xbox Game Pass e PC Game Pass.

Forza Motorsport

Muitos são os jogadores que já esperam e desesperam pelo regresso de Forza Motorsport e eis que mais novidades surgem acerca do exclusivo da Xbox.

No evento do inicio de semana, foi revelado um novo trailer de gameplay, capturado in-game do novo Forza Motorsport que está a ser construído de raiz para as consolas Xbox Series X|S.

Neste regresso tão antecipado, muitos foram os aspetos de Forza Motorsport que receberam particular atenção. Desde uma maior precisão e cuidado com a representação da física dos carros, passando pelo sistema atmosférico dinâmico ou mesmo por um sistema mais completo de danos dos carros, Forza Motorsport aparenta estar no muito bom caminho.

Os carros e as pistas encontram-se simplesmente fantásticos e será um estrondoso prazer ver tudo isso quando o jogo for lançado na primavera de 2023, como exclusivo de Consolas para Xbox Series X|S, com ingresso no Windows PC também. E com direito a entrar no catálogo do Xbox Game Pass e PC Game Pass a partir do dia de lançamento.

Minecraft Legends

A Mojang Studios revelou por seu lado, Minecraft Legends, um novo jogo de acção e estratégia em desenvolvimento em parceria com a Blackbird Interactive e que será lançado em 2023, sem data concreta ainda.

Minecraft Legends acompanha os jogadores numa nova viagem até ao universo Minecraft de uma forma nova e diferente. Os combates farão parte central da ação do jogo sendo que os jogadores irão liderar os seus aliados no calor de intensas batalhas repletas de heroísmo com o objetivo de defender o Overworld.

Minecraft Legends chega em 2023 à Xbox Series X|S, Xbox One e Windows PCs, com direito a estar no dia de lançamento no Xbox Game Pass e PC Game Pass. E estará também disponível através do Xbox Cloud Gaming.

Pentiment

A ação de Pentiment ocorre no século XVI, em plena Baviera (zona central da Alemanha onde se situa Munique).

O jogo apresenta uma forte densidade narrativa, através de uma aventura que é experienciada através dos olhos do artista Andreas Maler durante uma altura de grande convulsão social naquela zona.

Em Pentiment, os jogadores serão convidados a resolver uma série de assassinatos que ocorreram ao longo dos últimos 25 anos. Para tal, terão de investigar todas as pistas, interrogar as testemunhas e chegar às suas próprias conclusões.

Mas atenção... toda e qualquer ação e decisão acarreta consequências que poderão ter repercussões e impactar na vida das pessoas da cidade nos anos vindouros.

Pentiment está a ser desenvolvido com forte inspiração em pistas deixadas no tempo, em manuscritos de papel, entalhes de madeira e folclore local e será lançado mais perto do final deste ano.

O jogo terá lançamento exclusivo para Xbox Series X|S e Xbox One, sendo que também vai chegar aos Windows PC, e com direito a estar no Xbox Game Pass e PC Game Pass a partir do dia de lançamento. E disponível também no Xbox Cloud Gaming.

Ara: History Untold

Os Xbox Game Studios revelaram também Ara: History Untold, um jogo de estratégia por turnos, baseado na História Universal, para Windows PC e que terá honras de ser disponibilizado no PC Game Pass a partir do seu dia de lançamento.

Ara: History Untold está a ser desenvolvido pelos Oxide Games, e convida os jogadores a construir e liderar uma nação ao longo da História, construindo dessa forma a sua própria História.

O processo de criação e gestão duma nação é complexo e em Ara: History Untold assenta em vários níveis, tais como a exploração de novas terras, desenvolver as artes e a cultura própria da nação, utilizar a diplomacia como forma de garantir objetivos ou alianças ou mesmo enfrentar outros lideres rivais para determinar qual o mais poderoso e astuto.

De forma a aprimorar o jogo e a garantir uma qualidade superior, já está disponível o Insider Program de Ara: History Untold que a partir de agora, permite aos jogadores se inscreverem e ajudar no seu desenvolvimento.

Ara: History Untold será lançado para Windows PC com direito a presenciar no PC Game Pass no dia de lançamento (ainda não dibulgado).

As Dusk Falls

Trata-se do jogo de estreia da equipa INTERIOR/NIGHT e é um conto sobre família, resiliência e sacrifício.

Dusk Falls é um drama interativo que explora a ligação entre as vidas de duas famílias ao longo de 30 anos. Começando com um assalto que correu mal numa pequena cidade do Arizona em 1998, as escolhas que fizeres irão afetar drasticamente as vidas das personagens desta história incrível de traição, sacrifício e persistência.

Trata-se de um jogo com uma grande componente cinemática e uma narrativa forte e intensa que é trazida à vida por um cuidadoso trabalho de atores que personificam os personagens que, após as suas renderizações fazem de As Dusk Falls algo semelhante a uma novela interativa.

Segundo os responsáveis da INTERIOR/NIGHT, o jogo apela mais às skills pessoais dos jogadores, do que às suas skills como gamers.

As Dusk Falls terá direito a exclusividade de lançamento para Xbox Series X|S e Xbox One, chegando também aos Windows PCs, terá ainda direito a presenciar no Xbox Game Pass e PC Game Pass por altura do seu lançamento, a 19 de julho. E estará também disponível no Xbox Cloud Gaming.

Diablo IV

No decorrer da Xbox & Bethesda Games Showcase 2022 foi feita uma revelação à muito esperada: Diablo IV será lançado em 2023. O regresso do Rei est

O jogo estará disponível para PC, Xbox Series X|S, e Xbox One e terá cross-play e cross-progression para todas as plataformas.

Nas consolas os jogadores poderão ainda encetar uma aventura em modo cooperativo com um amigo.

Um dos aspetos mais importantes de Diablo IV prende-se com a existência de um Santuário aberto à exploração (open world) e as suas repercussões em Diablo IV. A equipa encontra-se a desenvolver um sistema vasto e dinâmico que, acrescente diversidade e surpresa ao jogador à medida que os vai descobrindo e desvendando os seus mistérios e habitantes.

Isso leva a uma das features mais populares do "novo" Santuário em formato Open World que é o conceito de Camps (Campos/Acampamentos). Tratam-se de localizações relevantes para o jogo e correspondem a zonas que foram limpas de inimigos e se transformaram assim em zonas seguras para os jogadores e WayPoints. Cada Campo terá uma história associada única que será certamente interessante descobrir ou saquear.

Adicionalmente, ficou também a conhecer-se os planos futuros para Diablo IV, sendo que no seu twitter, Rod Fergusson revelou que Diablo 4 terá actualizações no decorrer dos próximos anos, que incluirão itens cosméticos pagos e expansões completas da história.

Diablo IV chega em 2023 à Xbox Series X|S, Xbox One e Windows PCs.

Wo Long: Fallen Dynasty

Wo Long: Fallen Dynasty corresponde a uma parceria entre Fumihiko Yasuda (Nioh) e Masaaki Yamagiwa (Bloodborne) e trata-se de um jogo de fantasia decorrendo num universo negro e impiedoso onde o nosso mundo foi invadido por demónios.

O jogo segue a história dramática e repleta de ação de um soldado miliciano na sua luta pela sobrevivência. Passando-se numa versão negra e fantasiosa da Later Han Dynasty, Wo Long: Fallen Dynasty revela-nos os Three Kingdoms ameaçados por demónios que teremos de mandar eliminar.

Os jogadores enfrentarão hordas de criaturas demoníacas mortais e irão encetar confrontos brutais com soldados inimigos usando as suas espadas e combates baseados nas Artes Marciais tradicionais chinesas.

Wo Long: Fallen Dynasty vai chegar no inicio de 2023, para Xbox Series X|S, Windows PCs. Entrará também, diretamente para os catálogos de Xbox Game Pass e PC Game Pass no seu dia de lançamento. , Estará também disponível no Xbox Cloud Gaming.

A Plague Tale: Requiem

A sequela de A Plague Tale: Innocence também recebeu novidades neste Xbox & Bethesda Games Showcase 2022.

A plague Tale: Requiem continua a saga dos irmãos Hugo e Amicia e aponta o momento imediatamente a seguir aos eventos do primeiro jogo.

Hugo e Amicia vão encetar uma nova aventura épica, com algumas surpresas pelo caminho, enquanto tentam sobreviver num mundo que é frio, perigoso e não perdoa. Novas habilidades, armas e mecânicas de jogo (que poderão incluir as ratazanas) chegam também com Requiem.

A plague Tale: Requiem chega à Xbox Series X|S e Windows PCs ainda este ano e terá o privilégio de entrar no Xbox Game Pass e PC Game Pass no dia de lançamento. E estará disponível também via Xbox Cloud Gaming.

Overwatch 2

Outra revelação feita no Xbox & Bethesda Games Showcase 2022 e que muitos jogadores irão aplaudir, certamente.

Overwatch 2 ficará a partir do próximo dia 4 de outubro como free-to-play e foi ainda apresentado um novo trailer que mostra algumas novidades do jogo, como mudanças no design dos personagens e mapas do jogo entre elas. Foi também apresentada a mais nova heroína de Overwatch, a Rainha Junker de Junkertown. É a 34ª personagem do jogo.

Overwatch 2 terá confrontos de equipas de cinco contra cinco como o jogo original e terá crossplay e cross-progression em todas as plataformas.

Overwatch 2 chega à Xbox Series X|S, Xbox One e Windows PCs em 4 de outubro.

Xbox Game Studios e Kojima Productions

No evento foi ainda comunicada uma parceria estabelecida entre os Xbox Game Studios e a Kojima Productions (Death Stranding), com o objetivo de se desenvolver um jogo que irá definir novos padrões no universo dos Videojogos.

Hideo Kojima é uma mente brilhante que ao longo dos anos tem lançado vários jogos que se caracterizam por uma envolvência e criatividade impar e esta parceria poderá corresponder aos alicerces de algo novo que possa vir a marcar o caminho dos videojogos.

Um evento monumental, é o que se pode dizer deste Xbox & Bethesda Games Showcase 2022. Muitas, boas e diversificadas são as novidades que foram apresentadas e que farão sorrir todos e quaisquer jogadores, sejam eles quais forem os seus gostos.

Com o Xbox Game Pass (e PC Game Pass) a dar cartas, esta foi uma apresentação que nos faz lembrar o porquê de gostarmos tanto de jogos...

Muitas mais novidades e trailers foram revelados no Xbox & Bethesda Games Showcase 2022 que podem assistir aqui.