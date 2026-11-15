Worms Galactic Tactics: a guerra dos vermes chega ao Espaço

A Team17 revelou novos detalhes sobre Worms Galactic Tactics, o próximo capítulo da icónica saga Worms, através de um vídeo que apresenta a jogabilidade e os principais conceitos deste título previsto para 2027.

Nova fórmula para a série Worms

Em Worms Galactic Tactics, os jogadores comandam um esquadrão de três vermes através do perigoso Galactic Gauntlet, uma competição mortal organizada pelo temível Emperor Flugg. Ao longo da aventura, será necessário enfrentar sucessivas vagas de inimigos, utilizando estratégia, posicionamento e um arsenal em constante evolução.

À medida que progridem, os jogadores poderão desbloquear melhorias ofensivas e defensivas para armas e equipamentos, permitindo adaptar a equipa aos desafios que surgem em cada combate. O jogo promete misturar escaramuças táticas com um sistema de progressão mais profundo do que o habitual na série.

Uma série com mais de 3 décadas de história

Lançado originalmente em 1995, Worms tornou-se um dos maiores clássicos dos jogos de estratégia por turnos. A fórmula simples, mas extremamente divertida, colocava equipas de vermes armados até aos dentes em cenários destrutíveis, utilizando armas absurdas como a Banana Bomb, a Holy Hand Grenade ou a famosa Sheep Explosive.

Ao longo dos anos, a série passou por várias evoluções, mantendo sempre o seu humor característico, os combates caóticos e a forte vertente multijogador. Títulos como Worms Armageddon e Worms W.M.D continuam ainda hoje a ser considerados referências do género.

O futuro de Worms está nas estrelas

Com Worms Galactic Tactics, a Team17 parece apostar numa experiência mais estratégica e orientada para progressão, sem abandonar a identidade irreverente que tornou a série famosa. A combinação de combate tático, personalização de equipamento e uma temática espacial poderá representar uma das maiores mudanças na história da franquia, oferecendo aos fãs uma nova forma de viver as habituais batalhas explosivas dos vermes mais famosos dos videojogos.

O jogo está previsto ser lançado para Windows PC, Playstation 5, Xbox Series X e Nintendo Switch 2.