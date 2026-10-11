Warhammer Survivors já tem data, trazendo o caos aos ecrãs

O bullet heaven encontra a brutalidade de Warhammer! A guerra nunca termina no universo de Warhammer, mas em Warhammer Survivors a batalha promete ser ainda mais frenética. E já tem data marcada.

A Auroch Digital revelou finalmente a data de lançamento do seu novo roguelite de sobrevivência. Warhammer Survivors combina a fórmula viciante de Vampire Survivors com a atmosfera sombria de Warhammer 40,000 e Warhammer: Age of Sigmar.

Warhammer Survivors vai chegar a 10 de novembro de 2026 para PC, através do Steam e GOG, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X e dispositivos móveis iOS e Android.

O jogo terá um preço recomendado de 7,49 €, no entanto encontra-se previsto um desconto de 10% durante o lançamento e nas pré-reservas em algumas plataformas.

Na Xbox, estará disponível desde o primeiro dia através do Xbox Game Pass.

Sobreviver a uma avalanche de inimigos

A proposta é simples, mas potencialmente bastante caótica: escolher um dos muitos heróis disponíveis, entrar numa arena repleta de inimigos e tentar sobreviver enquanto o ecrã se transforma numa verdadeira tempestade de disparos, explosões e criaturas.

O jogo contará com mais de 40 personagens jogáveis provenientes dos dois universos Warhammer, incluindo Malum Caedo, protagonista de Warhammer 40,000: Boltgun. Cada personagem poderá evoluir ao longo das partidas, desbloqueando novas armas, habilidades e melhorias que permitem enfrentar desafios progressivamente maiores.

O arsenal também promete ser um dos grandes atrativos do jogo. Serão mais de 75 armas e equipamentos, incluindo elementos tão reconhecíveis como a Chainsword e o Orbital Bombardment.

A progressão mistura assim a tradicional fórmula dos survivors-like com o imaginário e o humor característicos do universo Warhammer.

Do Millenium 41 aos Mortal Realms

A variedade não ficará limitada às personagens. Warhammer Survivors levará os jogadores por diferentes cenários inspirados no espaço temporal do Millenium 41 e nos Mortal Realms, colocando-os frente a enormes vagas de inimigos e alguns dos monstros mais perigosos destes universos.

Entre os adversários encontram-se bosses como o temível Norn Emissary, capazes de transformar uma partida aparentemente controlada numa luta desesperada pela sobrevivência.

Além das armas e melhorias tradicionais, haverá ainda opções desbloqueáveis capazes de alterar significativamente as regras das partidas, bem como segredos e colecionáveis para descobrir.

A demo já está disponível

Para quem quiser experimentar a mistura entre Warhammer e a fórmula survivors antes do lançamento, existe já uma nova demo disponível no Steam e Xbox para PC. A versão inclui dois novos campeões jogáveis — a Legend of Catachan e Lyssa Revenya, aliada de Callis e Toll — além de várias melhorias introduzidas com base no feedback da comunidade.

O jogo foi desenvolvido e será publicado pela Auroch Digital, o estúdio responsável por Warhammer 40,000: Boltgun, em colaboração com a poncle, criadora de Vampire Survivors, Warhammer Survivors. Aposta claramente numa combinação particularmente natural: a intensidade dos survivors-like com o universo brutal de Warhammer.

Com lançamento marcado para 10 de novembro, falta agora descobrir se esta mistura será capaz de transformar o caos absoluto numa experiência tão viciante quanto parece.