Versão mais leve da PS5 foi desmontada e apresenta problemas de dissipação de calor

Perto do final do mês de julho revelámos que a Sony estaria a preparar uma versão mais leve da Edição Digital da sua PlayStation 5. A marca japonesa apresentou, sem grande alarido, este novo modelo cujas primeiras unidades já começaram a chegar às prateleiras das lojas.

Como tal, alguns utilizadores já procederam a testes e parece que a nova edição da PS5 apresenta problemas de dissipação de calor.

A nova versão mais leve da PlayStation 5 chegou com o nome técnico CFI-1100B, diferente da original, para que os modelos se consigam distinguir.

O novo modelo começou a chegar às lojas australianas e japonesas na semana passada e conta com menos 300 gramas do que o modelo anterior. No entanto, parece que esta capricho teve um custo, pois alguns recursos da consola foram sacrificados.

Versão mais leve da PS5 mostra problemas de dissipação de calor

O youtuber Austin Evans já tem na sua posse um modelo da PlayStation 5 Edição Digital mais leve e gravou um vídeo onde desmonta a nova versão da consola da Sony.

Contudo, Evans deteta que o equipamento apresenta alguns problemas de dissipação de calor em relação ao modelo original. O youtuber constata que, embora tenham com um sistema de ventilação semelhante, a nova versão da PS5 conta com uma placa de arrefecimento significativamente menor do que o primeiro modelo lançado. Como tal, este aspeto contribuiu para que a temperatura média alcançasse valores acima da média nos testes de desempenho.

Veja o vídeo completo do youtuber:

Segundo o que Evans apurou, a nova PS5 apresentou uma temperatura de 55ºC, enquanto que o modelo original bateu nos 52ºC, uma diferença de 3 graus. Mas mesmo que esta ainda seja uma primeira experiência, o youtuber salienta que é um detalhe que pode causar quebra no desempenho numa consola já com alguns problemas de sobreaquecimento.

Mas também há aspetos positivos a referir. Esta atualização não só trouxe uma PlayStation 5 mais leve, como também emite um menor ruído ao nível da ventilação. Em valores concretos são 41,2 dB na nova versão contra 43,5 dB no primeiro modelo.

De resto, o design mantém-se idêntico em ambas as variantes, assim como as restantes características de hardware.