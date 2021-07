Vegan BBQ Game, Violife lança jogo promocional

A marca Violife anunciou recentemente o seu novo jogo online Vegan BBQ Game que, tal como o nome indica, é um título orientado para vegans.

Trata-se de uma iniciativa interativa que pretende levar os jogadores a conhecer melhor os produtos e receitas Violife onde, inclusive, se podem ganhar prémios.

A marca Violife é bastante conhecida pela sua gama de produtos vegans e apresenta inclusive, uma forte parceria com as lojas Celeiro.

Com o aumento exponencial do interesse dos consumidores neste tipo de produtos, não será de estranhar que, acompanhando o lançamento de um novo produto Violife, a marca tenha decidido criar um jogo online para lhe dar um pouco mais de notoriedade, Vegan BBQ Game.

Este jogo faz parte do programa de lançamento de Verão do novo BBQ Pack Vegan que é composto por 3 receitas:

Violife BBQ Slices

Violife Greek

Violife Mediterranean Style Block

Encontrando-se acessível no próprio site da Violife, será pedido aos jogadores que controlem um Cheff de cozinha e tentem criar em tempo útil, 3 receitas Violife: Greek White Tabbouleh Salad, Grill Me! Burger e a Grilled Pineapple dessert.

Todos os jogadores que conseguirem completar as 3 receitas com sucesso, e as consigam servir no tempo limite, ficarão habilitados a vencer um prémio de produtos Violife.

No entanto, e não fosse este um jogo de marketing, os jogadores terão ainda a oportunidade de explorar a vasta lista de produtos da Violife a partir do jogo.

Este jogo é um efeito exemplo de como os videojogos podem ajudar a criar mais visibilidade às marcas.

Podem aceder ao jogo aqui.