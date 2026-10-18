VAULTBREAKERS recebe apoio da Square Enix Collective e já tem uma demo

A BetaDwarf anunciou uma parceria com a Square Enix Collective para VAULTBREAKERS, um Action-RPG de extração que combina combates intensos, exploração e cooperação. Revelado durante o showcase da Triple-i Initiative, o jogo já pode ser experimentado gratuitamente na Steam, através de uma demo com até sete horas de conteúdo.

A Square Enix Collective está de regresso ao apoio à publicação de videojogos independentes, assinalando esta nova fase com uma parceria com a BetaDwarf, estúdio dinamarquês responsável por títulos como Forced e Minion Masters.

Em VAULTBREAKERS, os jogadores assumem o papel de poderosos Campeões encarregados de recuperar Artefactos lendários escondidos em misteriosos Vaults. O objetivo é abrir um portal para Dragonvault, uma ilha flutuante sinistra, num mundo dinâmico que reage às ações dos jogadores. Pelo caminho, será necessário enfrentar inimigos perigosos, derrotar chefes e conseguir escapar com as recompensas conquistadas.

Dois heróis disponíveis na demo

A demo permite explorar uma secção do primeiro mapa e completar uma missão principal com duas personagens distintas. Nymera é uma ranger Elfa especializada em ataques à distância, enquanto Bjornir é um guerreiro resistente que utiliza ataques gélidos para dominar os adversários.

A experiência pode ser desfrutada a solo ou em cooperação com até dois outros jogadores, contando com duas opções de dificuldade PvE. O percurso culmina num desafiante combate contra um chefe, que terá de ser derrotado para abrir o primeiro Vault.

A versão completa incluirá cinco heróis jogáveis e um modo PvPvE, no qual os jogadores terão de lidar não só com inimigos controlados pelo jogo, mas também com outros jogadores. As três personagens que não estão disponíveis na demo poderão ser experimentadas durante o Alpha PvPvE Playtest, agendado para 15 de outubro de 2026.

Square Enix Collective aposta nos independentes

A parceria representa também uma nova etapa para a Square Enix Collective, divisão dedicada ao financiamento, investimento e publicação de videojogos independentes. A iniciativa pretende estabelecer parcerias duradouras com estúdios de diferentes dimensões, permitindo-lhes manter o controlo criativo sobre os seus projetos.

A empresa está igualmente a aceitar propostas de novos videojogos de todos os géneros, reforçando a sua aposta na descoberta de ideias originais e no desenvolvimento independente.

Por seu lado, a BetaDwarf pretende continuar a explorar novas possibilidades nos jogos cooperativos, procurando criar experiências capazes de aproximar jogadores de todo o mundo. Com VAULTBREAKERS, o estúdio aposta numa combinação de ação, exploração e decisões de alto risco.

Uma aventura para descobrir na Steam

Com até sete horas de conteúdo, dois heróis jogáveis e suporte para sessões cooperativas, a demo de VAULTBREAKERS já oferece uma primeira amostra das ambições da BetaDwarf.

O jogo promete colocar à prova a habilidade dos jogadores, tanto nos combates contra chefes como nas incursões em busca de Artefactos lendários. A chegada do modo PvPvE será um dos próximos momentos a acompanhar, numa aventura que procura conquistar o seu espaço entre os Action-RPG independentes.

A demo gratuita já está disponível no Steam, permitindo começar a explorar Dragonvault e descobrir o que é preciso para se ser um verdadeiro Vaultbreaker.