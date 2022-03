Urban Venture, um negócio moderno na cidade de Barcelona

Nos tempos que correm, assistimos ao crescimento de vários modelos de negócio que pegam em serviços existentes e, de certa forma, os reinventam ou redesenham. Os serviços de transporte de passageiros e refeições, que têm aparecido no mercado nos últimos anos, são um bom exemplo disso.

E é neste contexto que os estúdios polacos Simteract anunciaram recentemente o seu próximo jogo, Urban Venture, um titulo que pega precisamente neste mercado e tipo de negócio... Venham ver!

Os estúdios polacos Simteract (responsáveis por Train Life: A Railway Simulator, por exemplo) anunciou recentemente o desenvolvimento de Urban Venture, um titulo que simula os novos serviços de entregas (seja de passageiros, refeições ou outros serviços), e que toma parte na cidade de Barcelona.

Com efeito, Urban Venture será um jogo que decorre na cidade espanhola de Barcelona, uma das mais movimentadas e ativas cidades europeias pelo que, dessa forma, irá apresentar aos jogadores uma lista de desafios extremamente exigentes. Os engarrafamentos, as horas de ponta, pacientes impacientes, mudanças de clima, obras nas estradas ou mesmo acidentes serão alguns dos exemplos dos obstáculos com que nos iremos deparar.

Urban Venture convida o jogador a vestir a pele de um empresário de um destes serviços de passageiros e entregas várias, que terá de fazer crescer o seu negócio e e vingar na cidade de Barcelona até criar um império.

Começando com um carro barato e terá de ir fazendo as suas recolhas de passageiros ou entregas de refeições ao longo da cidade para amealhar dinheiro para alimentar o seu negócio. Enquanto não monta a sua própria companhia, poderá aceitar trabalhos de outras já existentes na cidade e assim ganhar mais dinheiro como experiência.

A partir de dado momento, o jogador pode-se lançar definitivamente e abrir a sua própria companhia.

Além das tarefas normais de ter de transportar os passageiros e clientes na cidade, o jogador terá ainda todas as restantes responsabilidades, tais como a contratação de pessoal, a manutenção dos veículos em condições de segurança, a atualização dos interiores dos veículos em termos de conforto e de tecnologias de apoio ao negócio e gestão de outros aspetos do negócio.

Uma vez que os clientes irão avaliar o nosso desempenho (incluindo a limpeza do veiculo), convém apresentar o melhor serviço possível. Mas também convém ter atenção a pormenores como o tipo de qualidade dos pneus a usar em determinadas alturas.

Segundo os responsáveis do estúdio polaco Simteract, Urban Venture irá apresentar uma cidade de Barcelona aberta à exploração numa área de aproximadamente 20Km2, com uma reprodução virtual de 1:1, ou seja, vai ser quase como estar fisicamente na cidade. Os principais edifícios e monumentos estarão reproduzidos no jogo e esta reprodução virtual será possível graças a um grande trabalho de desenvolvimento aplicacional para a recreação da cidade e suas dinâmicas e sistemas.

Parte crucial do jogo dependerá da forma como a Inteligência Artificial de Urban Venture se irá comportar, uma vez que o comportamento de uma metrópole como Barcelona é extremamente complexo e vasto. Será interessante como, a IA do jogo, irá gerir os congestionamentos, acidentes, pedestres... entre outros aspectos.