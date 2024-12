Unicorn Factory Lisboa: 1 ano a ajudar a criar jogos em português

A celebrar o primeiro ano de existência, a Unicorn Factory Lisboa é um espaço criado em Lisboa com o principal intuito de apoiar o desenvolvimento de videojogos no nosso país. Venham saber um pouco mais sobre este primeiro ano de existência.

A indústria dos videojogos em Portugal ainda está em fase de aquecimento dos motores e a verdade é que, ao longo dos anos, têm havido algumas iniciativas para a fazer desolar, mas está difícil.

Uma das ultimas iniciativas é precisamente a Unicorn Factory Lisboa, que faz agora 1 ano de existência e de apoio aos pequenos produtores nacionais.

Segundo comunicado recente, o gaminghub da Unicorn Factory Lisboa, situado na Avenida Infante Dom Henrique, ao longo deste primeiro ano de existência, atingiu a lotação máxima no espaço para acolhimento de empresas da indústria de videojogos.

São 42 empresas que já se encontram sediadas no local, perfazendo um total de 248 trabalhadores (80 pessoas a trabalhar presencialmente).

Com base nestes números e olhando sempre para o futuro, os responsáveis pelo Unicorn Factory Lisboa, pensam em reforçar a sua atuação neste setor, com o objetivo continuar a crescer a comunidade nesta área, continuar a apoiar os seus membros através de iniciativas e participação em feiras internacionais, bem como apostar em parcerias com universidades.

Recentemente, a FunPlus, organização suíça que abriu escritórios este ano em Lisboa, foi uma das empresas a associar-se ao gaminghub, através da criação do Studio Ellipsis em Portugal. Além deste estúdio, outros exemplos de empresas associadas neste hub são a Fortis Games, a ONTOP Studios, a Phat Fingers, a The Gang, entre outros. Existem ainda mais de 18 membros em formato virtual como a Volt Games, a Testronic Labs e a FRVR.

Para além da Fortis Games, são parceiros do projeto a Maleo, empresa de gestão de espaços de escritório e a APVP (Associação de Produtores de Videojogos Portugueses), que representa as empresas portuguesas do setor.

"Com o crescimento da indústria em Portugal, que em 2023 gerou um volume de negócios de 48,6 milhões de euros, a criação de um centro de excelência na área dos videojogos vem permitir ganhar escala e acelerar o crescimento de elevado potencial. Após um ano de atuação, o espaço físico do gaminghub, que atingiu lotação máxima do espaço logo nos primeiros 3 meses, tem vindo a afirmar-se como o epicentro da indústria", comenta Gil Azevedo, diretor executivo da Unicorn Factory Lisboa. Acrescenta ainda que "este hub de inovação juntou a comunidade de Gaming em Portugal, o que ajuda a reforçar a visibilidade desta indústria, a nível internacional. Em 2024, marcámos presença nos dois maiores eventos da indústria em São Francisco, nos EUA, e Colónia, na Alemanha, onde recebemos feedback muito positivo da comunidade. Em conjunto com os nossos parceiros, estamos a conseguir colocar o gaming português no mapa internacional".

Em 2024, o Unicorn Factory Lisboa contribuiu para a presença de três eventos internacionais em Lisboa:

2ª edição da DevGAMM Lisboa

Devcom Leadership Summit

Mobidictum Networking que decorreu no Beato Innovation District.

É também parte integrante da Gameiberica, juntamente com a Associação de Produtores de Videojogos Portugueses (APVP), o IndieX e a IndieDevDay. No âmbito desta iniciativa, levou quatro estúdios a Madrid e seis a Barcelona, onde estiveram presentes as maiores editoras de jogos independentes (indies). Só em Lisboa organizou quinze eventos para a comunidade de videojogos, entre os quais os Game Breaks, o Game Dev Meet de Lisboa, masterclasses sobre a lei europeia de propriedade intelectual para videojogos juntamente com o IPNI, e o evento de networking gaming durante a Web Summit.

O futuro da indústria de videojogos em Portugal é incerto mas, os dados estão lançados. A Unicorn Factory Lisboa está a fazer a sua parte e este primeiro ano de existência revela que o compromisso é forte e para durar.