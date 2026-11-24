Os jogos de terror japoneses sempre tiveram uma capacidade única para criar desconforto psicológico. Em vez de apostarem meramente em sustos fáceis, exploram temas mais profundos, envolvendo culpa, tradição, espiritualidade e segredos sombrios escondidos no passado. Ugly Within, o novo título anunciado pela editora Serafini Productions e desenvolvido pelo estúdio japonês Yamaitachi, parece seguir precisamente esse caminho.

A aventura leva os jogadores até à misteriosa propriedade da família Kamata, uma antiga mansão tradicional japonesa onde, durante gerações, foi venerada uma entidade envolta em mistério. O que começou como uma simples investigação rapidamente se transforma numa viagem perturbadora pelas memórias, pelos traumas e pelos pecados de uma família que esconde muito mais do que aparenta.

A história acompanha duas personagens bastante distintas. Shu Onodera possui uma habilidade sobrenatural que lhe permite observar ecos do passado deixados em objetos e locais. Graças a esse dom, consegue testemunhar acontecimentos há muito esquecidos, descobrindo pistas essenciais para desvendar os segredos da propriedade. Contudo, existe uma limitação cruel: por mais terríveis que sejam as visões que presencia, Shu não pode alterar nada do que aconteceu.

Ao seu lado está Reiko Miyama, uma exorcista especializada em enfrentar entidades sobrenaturais. Enquanto Shu prefere mover-se discretamente pelos corredores da mansão, evitando confrontos diretos, Reiko assume o papel mais combativo, enfrentando os espíritos e criaturas que assombram o local para os expulsar através dos seus rituais.

Esta dualidade promete trazer uma dinâmica particularmente interessante à jogabilidade. De um lado, os jogadores terão momentos focados na exploração silenciosa, resolução de enigmas e investigação. Do outro, poderão enfrentar diretamente as ameaças sobrenaturais, alternando entre duas formas muito diferentes de abordar o terror.

A própria propriedade Kamata parece desempenhar um papel central na experiência. Os corredores mal iluminados, as tradicionais salas de tatami e os espaços subterrâneos escondidos criam uma atmosfera opressiva que remete para alguns dos melhores exemplos do terror japonês. À medida que os jogadores avançam, vão descobrindo documentos, pistas e registos deixados por quem viveu naquele local, reconstruindo gradualmente uma história marcada por obsessão, culto e sofrimento.

Mas talvez o aspeto mais intrigante de Ugly Within seja a forma como questiona a fronteira entre a monstruosidade e a humanidade. O jogo sugere desde cedo que as criaturas sobrenaturais poderão não ser a única ameaça presente na mansão. À medida que os segredos da família Kamata são revelados, surge uma questão inquietante: quem são os verdadeiros monstros desta história?

A gestão de recursos limitados também terá um papel importante na sobrevivência dos protagonistas. Cada decisão contará, obrigando os jogadores a ponderar cuidadosamente os seus movimentos enquanto exploram os recantos mais obscuros da propriedade e enfrentam os perigos que ali se escondem.

Ainda sem data de lançamento anunciada, Ugly Within está atualmente em desenvolvimento para PlayStation 5, Xbox Series X, Nintendo Switch 2 e PC, através do Steam e da Epic Games Store. O jogo contará com dobragem integral em japonês e suporte para vários idiomas através de legendas e interface traduzida.

Para os fãs de experiências de terror psicológico inspiradas pela cultura japonesa, Ugly Within apresenta-se como uma proposta promissora. Entre exorcismos, visões do passado e segredos familiares enterrados há gerações, tudo indica que esta será uma viagem desconcertante ao coração de uma casa onde a verdadeira ameaça pode ser muito mais humana do que sobrenatural.