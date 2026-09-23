Time To Wake Up: thriller que promete transformar sonhos em pesadelos

Time To Wake Up coloca os jogadores num inquietante pesadelo onde cada piscar de olhos altera a realidade. Com uma atmosfera surreal e uma narrativa psicológica envolvente, o novo jogo da Eye Blink Twice promete uma viagem perturbadora pelas memórias e pelos segredos do passado.

Estreia ambiciosa do estúdio belga Eye Blink Twice

O panorama dos videojogos independentes prepara-se para receber uma nova proposta bastante intrigante. Os estúdios belgas Eye Blink Twice anunciaram recentemente que Time To Wake Up, o seu primeiro jogo comercial, vai ser lançado no próximo dia 12 de outubro para PC, através do Steam, e para a PlayStation 5. As versões para Xbox Series X e Nintendo Switch chegarão posteriormente.

Com uma forte aposta na narrativa psicológica e na criação de uma atmosfera surreal, o jogo apresenta-se como uma experiência que mistura mistério, exploração e elementos de terror, convidando os jogadores a mergulharem num universo onde a linha que separa a realidade do sonho se torna cada vez mais difusa.

Presos num sonho

Em Time To Wake Up, os jogadores assumem o papel de Alan Malone, um homem aprisionado num estranho sonho. À medida que vai despertando a consciência acerca da sua situação, ouve uma voz misteriosa que parece precisar dos seus olhos e que se oferece para o ajudar a descobrir os acontecimentos esquecidos do seu passado escolar.

A jornada leva os jogadores ao interior da mente fragmentada de Alan, através de corredores intermináveis compostos por quartos repetidos, bibliotecas sombrias, salas de aula sem fim e ambientes altamente desconcertantes que desafiam constantemente toda e qualquer lógica. O objetivo passa por desvendar memórias perdidas e compreender a razão pela qual um misterioso livro exerce uma influência tão poderosa sobre a sua vida.

Piscar os olhos como mecânica de jogo

Um dos aspetos mais originais de Time To Wake Up é a utilização do ato de piscar os olhos como elemento central da jogabilidade. Longe de ser uma simples ação visual, cada piscar altera a realidade que rodeia o protagonista.

Os cenários podem transformar-se instantaneamente, objetos mudam de posição, salas inteiras inundam-se ou giram sobre si próprias e novos caminhos surgem onde antes não existiam. Esta mecânica promete criar puzzles criativos e uma sensação permanente de imprevisibilidade, obrigando os jogadores a questionar tudo o que veem. É uma dinâmica interessante que pode vir a representar uma novidade para o género.

Mundo surreal repleto de tensão

O ambiente do jogo aposta claramente no desconforto psicológico. As escolas, normalmente associadas a recordações da infância e adolescência, surgem aqui reinterpretadas através de uma lente perturbadora. Bibliotecas envoltas em penumbra, parques infantis enigmáticos e corredores labirínticos contribuem para uma atmosfera inquietante que parece saída de um pesadelo.

Mas Alan não estará sozinho. Além da voz que o acompanha ao longo da aventura, existem figuras ameaçadoras que observam cada movimento. Os colegas de escola surgem como presenças silenciosas mas intimidantes, e cruzar o seu caminho poderá ter consequências imprevisíveis. Evitá-los será fundamental para sobreviver às sombras do passado.

Um primeiro passo promissor

Fundado em 2023, os Eye Blink Twice definem a sua filosofia através de três pilares: jogabilidade apelativa, histórias com as quais os jogadores se possam identificar e mundos ricos em atmosfera. Time To Wake Up representa a concretização dessa visão e demonstra a vontade do estúdio em explorar conceitos experimentais e ideias surreais.

Com uma proposta visual distinta, uma mecânica de jogo invulgar e uma narrativa focada no subconsciente, o título tem potencial para captar a atenção dos fãs de thrillers psicológicos. Quando chegar em outubro, Time To Wake Up poderá ser uma das surpresas mais interessantes do panorama indie, oferecendo uma viagem tão fascinante quanto perturbadora pelo interior da mente humana.