The Road of Dust and Sorrow é uma aventura de terror indie que acompanha Katherine e Ava numa perigosa jornada marcada pelo medo, sofrimento e sobrevivência. Inspirado nos clássicos de terror dos anos 90, o jogo aposta numa forte componente narrativa, numa atmosfera sombria e numa abordagem visual cuidadosamente trabalhada, prometendo uma experiência intensa e emocional.

Depois de conquistar mais de 200 mil wishlists no Steam e receber um forte apoio da comunidade, The Road of Dust and Sorrow foi adiado para o inicio do próximo ano. A aventura de terror terá também uma edição física para PlayStation 5.

A Painted Black Games e a Silver Lining Interactive anunciaram novidades sobre The Road of Dust and Sorrow, durante os Golden Joystick Awards. O jogo de terror independente, que tem despertado bastante interesse junto da comunidade, recebeu um novo trailer de animação artesanal, que revela um pouco mais da perigosa jornada das protagonistas Katherine e Ava.

Mas a principal novidade é a alteração da data de lançamento. Inicialmente previsto para uma data anterior, o jogo chegará agora a 19 de fevereiro de 2027, uma decisão motivada pelo feedback dos jogadores e pelo sucesso alcançado pela demonstração disponibilizada no Steam.

Comunidade pede, equipa responde

O interesse em The Road of Dust and Sorrow tem crescido de forma significativa. Depois de uma primeira demonstração jogável, o título registou mais de 20 mil transferências durante o Steam Next Fest do mês passado e ultrapassou entretanto as 200 mil adições à lista de desejos no Steam, contando ainda com milhares de interessados nas consolas.

Segundo Roman, da Painted Black Games, o feedback recebido foi extremamente importante para a equipa, sobretudo pela forma como os jogadores se identificaram com as personagens Katherine e Ava. O estúdio decidiu, por isso, reservar mais algumas semanas para aperfeiçoar o jogo e garantir uma experiência à altura das expectativas.

Também a Silver Lining Interactive destacou a qualidade artística do novo trailer, sublinhando a importância da criatividade e do trabalho dos artistas envolvidos no projeto.

Edição física confirmada para PlayStation 5

Outra novidade que promete agradar aos colecionadores é a confirmação de uma edição física de The Road of Dust and Sorrow para PlayStation 5.

A decisão surge depois de vários pedidos da comunidade, que manifestou vontade de ter a aventura de Katherine e Ava nas suas coleções, ao lado dos clássicos de terror dos anos 90 que serviram de inspiração à equipa. As pré-reservas já se encontram abertas.

The Road of Dust and Sorrow tem lançamento marcado para 19 de fevereiro de 2027, estando previsto para PC (Steam), PlayStation 5, Xbox Series X, Nintendo Switch e Nintendo Switch 2.