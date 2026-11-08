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The Polar Darkness leva o terror cósmico à Finlândia dos anos 80

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O terror psicológico vai ganhar um novo cenário com The Polar Darkness, uma aventura desenvolvida pelo estúdio independente finlandês Horsefly Games. O jogo recebeu um novo teaser trailer, que revela um pouco mais da sua atmosfera perturbadora e de um mistério inspirado no folclore finlandês e no terror cósmico de H. P. Lovecraft.

A aventura decorre numa região rural e isolada da Finlândia, durante a década de 1980, onde ambientes aparentemente familiares escondem acontecimentos cada vez mais estranhos.

Entre encontros bizarros, fenómenos inexplicáveis e uma narrativa surreal, os jogadores terão de enfrentar uma realidade onde a fronteira entre o possível e o impossível começa a desaparecer.

Uma experiência visual pouco convencional

Um dos elementos mais distintivos de The Polar Darkness é a sua apresentação visual. O jogo combina cenários tridimensionais com atores reais fotografados, criando uma estética invulgar que procura recuperar o ambiente dos clássicos jogos de aventura, mas com uma identidade própria.

As influências também são bastante particulares, cruzando a mitologia finlandesa, o universo literário de H. P. Lovecraft e a atmosfera surrealista da conhecida série Twin Peaks, de David Lynch.

Um projeto independente já premiado

Desenvolvido como projeto a solo, The Polar Darkness começa a conquistar a atenção da comunidade. O jogo já ultrapassou as 7.000 adições à lista de desejos do Steam e recebeu o prémio Audience Choice na edição de 2026 do Pocket Gamer Connects Nordic, atribuído através da votação dos visitantes do evento.

Com lançamento previsto para 2027, The Polar Darkness está atualmente anunciado para PC, através do Steam.

O novo teaser já pode ser visto no YouTube e permite descobrir um pouco mais deste universo sombrio, que promete misturar folclore, mistério e terror psicológico numa experiência bastante invulgar.

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Autor: Paulo Silva
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Tags:
David Lynch H. P. Lovecraft Horsefly Games The Polar Darkness Twin Peaks Windows PC

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