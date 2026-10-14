The Pines: O retiro perfeito… até a floresta nos começar a caçar

Um antigo detetive procura paz num retiro isolado, mas encontra uma comunidade cheia de segredos. Em The Pines, cada decisão pode ter consequências — e algumas podem literalmente começar a perseguir-te pela floresta. Venham conhecer o jogo.

Há lugares onde vamos para descansar. Existem outros que servem para nos revigorar. E ainda existem outros que nos fazem esquecer o quotidiano frenético. E depois existe… The Pines.

O novo RPG de terror psicológico do estúdio independente Studio Abattoir coloca-nos na pele de Edward Walker, um antigo detetive completamente desgastado depois de um caso que acabou por cair no esquecimento. À procura de algum tempo para recuperar, Edward aceita a recomendação do seu terapeuta e viaja até The Pines, um retiro isolado no meio da natureza que promete tranquilidade e acompanhamento profissional.

Rapidamente percebe que escolheu o pior lugar possível para procurar paz.

Um retiro onde nada é o que parece

Por detrás da atmosfera acolhedora e dos discursos sobre bem-estar existe algo profundamente errado. Os habitantes de The Pines escondem histórias, traumas e motivações próprias, enquanto pequenas incongruências começam a revelar uma conspiração muito maior.

É aqui que entra o passado de Edward como detetive. O jogador terá de explorar o mundo aberto, recolher pistas, relacionar acontecimentos aparentemente desconexos e decidir em quem pode confiar. A investigação não serve apenas para descobrir a história: as próprias decisões de Edward podem alterar o destino das pessoas que vivem no retiro.

O jogo permite abordar diferentes situações através da conversa, investigação ou violência, enquanto a evolução da personagem permite desenvolver diferentes capacidades de acordo com o estilo de cada jogador.

Cuidado com quem incomodas

Uma das ideias mais interessantes de The Pines é o seu Stalker System. As ações do jogador não desaparecem simplesmente depois de uma conversa ou missão.

Se Edward disser a coisa errada, se intrometer onde não deve ou descobrir um segredo que alguém preferia manter enterrado, um habitante aparentemente inofensivo pode transformar-se num perseguidor. A partir desse momento, essa pessoa poderá começar a caçar Edward pela floresta.

Isto cria uma relação particularmente interessante entre exploração e consequências. Uma decisão aparentemente insignificante pode transformar-se, várias horas depois, numa ameaça real.

E existe ainda a possibilidade de inverter os papéis. À medida que Edward se torna mais forte, poderá eventualmente enfrentar aqueles que o perseguem.

Sobreviver quando as armas são poucas

Embora The Pines tenha uma forte componente de investigação, Edward não estará completamente indefeso. O combate aposta numa abordagem física e relativamente direta, com armas improvisadas como bastões e machados.

As armas de fogo e munições são escassas, obrigando o jogador a escolher cuidadosamente quando deve lutar e quando é melhor fugir. Esquivar, bloquear e atacar no momento certo serão fundamentais para sobreviver aos perigos que surgem nas florestas.

Mas, num jogo onde a investigação e a paranoia assumem tanta importância, talvez a melhor arma continue a ser a capacidade de perceber aquilo que está realmente a acontecer.

Um terror que reage às nossas escolhas

A Studio Abattoir está a construir The Pines como uma experiência onde a atmosfera desempenha um papel tão importante quanto o combate. O retiro começa por parecer um local relativamente tranquilo, mas essa sensação vai desaparecendo à medida que Edward descobre novas pistas.

A promessa de um mundo aberto, personagens com histórias próprias e um sistema de consequências poderá fazer com que diferentes jogadores tenham experiências bastante distintas. Mais do que sobreviver aos monstros ou escapar de uma floresta assustadora, será necessário sobreviver às consequências das próprias decisões.

Publicado pela Silver Lining Interactive, The Pines apresenta-se assim como uma das propostas de terror psicológico a acompanhar, especialmente para quem procura uma experiência que misture investigação, RPG, exploração e horror.

Porque em The Pines existe uma regra simples: a floresta lembra-se de tudo. E algumas pessoas nunca esquecem.