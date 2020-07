“The Old Guard”: Promoção do filme inclui uma conta (quase) vitalícia de Netflix

A fim de promover o seu novo filme de ação, “The Old Guard”, lançado na semana passada, a Netflix organizou uma competição de videojogos. O vencedor do torneio, que decorre de sexta-feira até ao dia de hoje, receberá uma conta (quase) vitalícia na plataforma de streaming.

O jogo do torneio é um espelho da realidade do filme, transportando os participantes para uma luta, onde se devem defender de uma multidão de inimigos.

Jogar por uma conta (quase) vitalícia de Netflix

Para os amantes de jogos, esta seria uma oportunidade a não perder. Isto, porque é tentador passar 72 horas focado num desafio e ter a possibilidade de receber 1000 meses, equivalente a 83 anos, de Netflix gratuita, ou seja, uma conta (quase) vitalícia. Para isso, o jogador teve de entrar na página do jogo, registar-se com a sua conta do Facebook e sintonizar-se.

O objetivo principal é adquirir maior pontuação. Para isso, os inimigos que vão aparecendo devem ser mortos com um machado gigante de lâmina dupla. Se no filme a personagem é imortal, no jogo, também o concorrente é. Assim, os ataques que recebe, não podendo matá-lo, atrasam os seus movimentos e, consequentemente, diminuem a sua pontuação.

Apesar de ser um jogo aliciante, está apenas disponível para residentes dos Estados Unidos. Além disso, cada jogador tem apenas uma oportunidade para provar o que vale, se morrer, está completamente fora da competição e da luta pela conta (quase) vitalícia de Netflix.

A Netflix não dorme

Com estreia a 10 de julho, nos EUA, o filme “The Old Guard”, de 125 minutos, já garantiu muito sucesso. Isto, porque já registou mais de 72 milhões de visualizações, cuja contagem foi realizada, tendo em conta o método da Netflix, que não exige que o filme seja visto até ao fim.

Esta ação de publicidade já não é nova, para a Netflix. Ainda que não oferecesse uma conta (quase) vitalícia na plataforma, lançou no ano passado, aquando o lançamento da terceira temporada de Stranger Things, o Stranger Things 3: The Game. Talvez por ter sido tão bem recebido, por parte dos fãs, tenha sido o método adotado para a promoção deste novo filme original.