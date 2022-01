The Lawyer, para apreciadores de mistérios policiais

Os estúdios polacos ManyDev Studio, encontram-se a desenvolver um jogo dedicado a todos aqueles que gostam de desvendar crimes: The Lawyer.

Venham conhecer um pouco mais sobre a vida de um advogado em The Lawyer.

Gostam de filmes policiais com crimes difíceis de desvendar e provar em tribunal? Acham que teriam jeito para investigar e desvendar esses casos policiais? Apreciam a arte da investigação que leva a analisar todas as pistas a ligá-las de forma a que tudo faça sentido e a verdade se revele à vossa frente? Gostam de descobrir quem é o culpado?

Pois bem, caso tenham respondido afirmativamente às questões anteriores, os estúdios polacos ManyDev Studio, encontram-se a desenvolver o jogo indicado: The Lawyer.

Com uma arquitetura episódica, The Lawyer promete trazer a jogo alguns crimes bastante desafiantes e que incluirão tudo o que se poderá esperar num jogo do género. Cada episódio será independente e com nuances próprias.

Decorrendo na década de 90 (século passado), The Lawyer convida os jogadores a vestir a pele de Mark Ferry um advogado que pretende relançar a sua carreira após um inicio algo turbulento.

Com objetivo de voltar a ganhar notoriedade no sistema judicial, Mark vai passar grande parte do seu tempo, em acesas lutas em tribunal. Pelo caminho terá o apoio de Hector Diaz, um colaborador que funciona como investigador e que o ajuda a recolher provas e indícios, para os seus casos.

Para conseguir bons resultados em tribunal Mark terá de reunir o maior número de provas e Diaz é o nosso homem certo para essas tarefas, ajudando a encontrar pistas e em transformá-las em provas. No entanto, dada a pressão para se conseguirem condenações, poderão surgir ocasiões em que as provas tenham de ser um pouco melhoradas ...

Cada episódio de the Lawyer, divide-se em duas fases distintas: fase de investigação e fase de tribunal o que faz com que o jogador tenha de "vestir a pele", tanto do advogado Mark Ferry como do seu colaborador, o investigador Hector Diaz.

A combinação das características de cada um, será o aspeto principal a ter no jogo, pois só usando as suas habilidades com mestria o jogador poderá aspirar a resolver os casos que tenha em mãos.

O jogador terá total liberdade acerca da forma como aborda as investigações de cada caso. A forma como interage com as testemunhas, as deslocações aos locais dos crimes para procurar por provas ou indícios. A cooperação com as forças policias para obter mais informações úteis. Durante esta fase da investigação começa-se também a preparar os nossos clientes e as próprias testemunhas e o jogador irá alternar entre Mark e Hector.

A fase derradeira, ocorre em plena sala de audiências no tribunal. Aí, os jogadores controlam Mark e é onde a audiência decorre. O jogador, irá usar todo o conhecimento e conclusões obtidas no decorrer da fase de investigação para, juntamente com os depoimentos das testemunhas poder apresentar conclusões a seu favor. Contudo, o advogado contrário tentará também fazer tudo isso para o seu lado pelo que os confrontos na sala de audiências serão um esgrimir de provas, indícios e acusações.

Todas as decisões que o jogador tomar no decorrer de um caso em The Lawyer, terão um impacto efetivo no desenrolar da história. No entanto, ManyDev Studio já revelaram também que, algumas dessas decisões também terão impacto nos casos seguintes.

The Lawyer ainda não tem data concreta de lançamento e deverá sair para PC, via Steam.