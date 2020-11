The Last of Us: Ellie a caminho da televisão com a HBO

Em Março deste ano revelámos (ver aqui) que The Last of Us se encontrava a um pequeno passo de regressar. E não. Não nos referíamos a The Last of Us Part 2, mas sim a um possível ingresso do jogo num formato de uma série televisiva.

Passados alguns meses desde então, a Sony e a HBO vieram confirmar essa notícia.

Ellie e Joel vão regressar e em formato de série televisiva. Pelo menos, é o que o mais recente comunicado da Sony Playstation afirma, quando indica que a HBO vai avançar com a produção de uma série televisiva, baseando-se no jogo da Naughty Dog.

A produção da série vai ficar a cargo de Neil Druckmann, vencedor dos prémios BAFTA e WGA, diretor criativo e responsável máximo da saga The Last of Us, e de Craig Mazin, vencedor de um prémio Emmy, Globo de Ouro e WGA e criador da aclamada série Chernobyl (uma série que gostaria de sugerir a todos que tenham oportunidade para ver pois, está bastante interessante).

Além de Neil Druckmann e Craig Mazin que serão os produtores executivos e guionistas da série, outros nomes já são conhecidos. Carolynn Strauss (Chernobyl e Game of Thrones), Evan Wells (Naughty Dog), Asad Qizilbash (PlayStation Productions), Carter Swan (PlayStation Productions) também farão parte do elenco de produtores executivos da série, que está a cargo da Sony Pictures, World Games, Naughty Dog e PlayStation Productions.

A história de Ellie e Joel na Televisão

O enredo desta série será baseado na história que conhecemos de The Last of Us, e terá lugar 20 anos depois de a civilização moderna ter sido destruída num mundo pós-pandémico.

Joel, um sobrevivente da pandemia, é contratado para escoltar Ellie, uma jovem de 14 anos, fora de uma zona de quarentena opressiva. Aquilo que começa por ser um trabalho pequeno cedo se transforma numa jornada brutal e de cortar a respiração, já que os dois devem atravessar os EUA e dependem um do outro para sobreviver.

As Reações

O anúncio foi feito pela vice-presidente executiva de programação da HBO, Francesca Orsi, que disse “O Craig e o Neil são dois visionários nas suas respetivas ligas. Com eles ao comando, e também com a incomparável Carolyn Strauss, esta série chamará a atenção dos fãs de The Last of Us e também daqueles que estão agora a começar a explorar esta saga que se tornou um marco do género”, acrescentando ainda que “Estamos muito satisfeitos com esta parceria com a Naughty Dog, World Games, Sony e PlayStation para adaptar esta história épica e extremamente imersiva”.

Por outro lado, Jeff Frost, Presidente da Sony Pictures Television Studios, comentou: “Estamos entusiasmados por trabalhar com a HBO e com esta equipa criativa fantástica para dar vida à série The Last of Us”. Já Asad Qizilbash, Diretor da PlayStation Productions, assegurou que “a narrativa inovadora e a criatividade” da PlayStation é “um complemento natural do enfoque criativo da Sony Pictures Television”. “A nossa colaboração é um grande exemplo da nossa filosofia de trabalho ‘One Sony’. Esperamos desenvolver ainda mais IP’s de jogos icónicos no futuro”, acrescentou.

The Last of Us 2 e os Golden Joystick Awards 2020 Entretanto, noutro prisma completamente distinto, a sequela The Last of Us Parte II acabou de receber uma valiosa apreciação nos Golden Joystick Awards 2020. The Last of Us Parte 2, desenvolvido pela Naughty Dog em exclusivo para a Playstation 4, conquistou 5 prémios: Jogo do Ano

Melhor Design Visual

Melhor Áudio

Melhor Jogo PlayStation do Ano

Melhor Narrativa Adicionalmente a Naughty Dog conquistou o título de Estúdio do Ano. The Last of Us Part II, também está nomeado em várias categorias para os The Game Awards 2020 que serão atribuídos numa gala que se celebrará no próximo dia 10 de dezembro: Jogo do Ano

Melhor Direção

Melhor Narrativa

Melhor Direção Artística

Melhor Banda Sonora

Melhor Áudio

Melhor Atuação (tanto a atriz Ashley Johnson pelo seu papel como Ellie, como Laura Bailey pela sua interpretação de Abby)

Melhor Inovação em Acessibilidade

Melhor Jogo de Ação/ Aventura

The Last of Us Part II