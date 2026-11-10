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The Last Caretaker: Update 6.0 revela um segredo escondido

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Há mistérios que estão escondidos à vista de todos e The Last Caretaker acaba de demonstrá-lo. A Channel37 lançou a atualização gratuita 6.0: The Jump, que ativa uma estrutura misteriosa presente no mundo do jogo desde o primeiro dia, abrindo caminho para uma nova região, desafios de sobrevivência e um importante capítulo na história de Anna.

The Last Caretaker é uma aventura de exploração, construção e sobrevivência, com elementos de crafting, que decorre num mundo pós-apocalíptico completamente inundado.

Na pele de um Caretaker, uma máquina encarregada de explorar este planeta, os jogadores têm a missão de reconstruir as condições necessárias para a sobrevivência da humanidade, descobrindo entretanto os vestígios de uma civilização desaparecida e os mistérios que esta deixou para trás.

PROJECT CROSSING: uma passagem para o desconhecido

Um dos grandes destaques de The Jump é a revelação da verdadeira função de um arco situado no topo do Lazarus Complex. Presente desde o início da aventura, esta estrutura faz parte de uma antiga rede de Transfer Gates, tecnologia que permite estabelecer ligações entre diferentes localizações.

A nova missão PROJECT CROSSING permite descobrir e ativar estes portais, começando por estabelecer uma ligação entre Lazarus Complex e North Bastion, uma região montanhosa completamente nova que dá continuidade à história principal.

Mais do que uma simples funcionalidade de viagem rápida, os portais exigem exploração, compreensão da tecnologia e ativação de destinos válidos, mantendo a descoberta como parte essencial da experiência.

North Bastion transforma o frio numa ameaça

A nova região introduz uma mudança significativa na sobrevivência. Em North Bastion, as paisagens cobertas de neve e gelo escondem perigos que obrigam os jogadores a adaptar os seus equipamentos e estratégias.

As baixas temperaturas podem tornar o Caretaker mais lento e provocar danos, tornando indispensável recorrer a aquecedores, caldeiras e outros equipamentos produtores de calor. Até ferramentas já conhecidas, como o lança-chamas e a pistola de fogo, ganham novas aplicações.

A atualização acrescenta ainda o Methane Extractor, novos recursos, competências e possibilidades de construção, aprofundando as mecânicas de sobrevivência e exploração.

Anna regressa com novas perguntas sobre o passado

A componente narrativa também ganha particular importância. Em North Bastion, Anna começa a reconhecer locais e sistemas que aparentemente não deveria conhecer, levantando novas questões sobre as suas origens e memórias.

A atualização desenvolve esta história com novos conteúdos relacionados com reconstrução, Permanent Memories e interações que permanecem no mundo depois de concluída a narrativa. A Channel37 mantém, contudo, o mistério em torno das revelações, deixando aos jogadores a tarefa de descobrir o que realmente se passa.

Melhorias técnicas e mais razões para explorar

The Jump introduz também marcadores personalizados no mapa, novas competências e opções de conforto visual e de movimento.

No plano técnico, a atualização melhora o desempenho durante a exploração, o comportamento do Gyrocopter e a simulação do mundo, além de corrigir problemas relacionados com missões, gravações, veículos, combate e progressão.

A atualização 6.0: The Jump já está disponível gratuitamente para todos os jogadores de The Last Caretaker em Early Access, no Steam e na Epic Games Store. O lançamento da versão final está previsto para a primavera de 2027, estando também planeada uma chegada à Xbox.

Com uma nova região, mais desafios de sobrevivência e um capítulo importante na história de Anna, The Last Caretaker continua a expandir o seu universo, mostrando que até os elementos mais discretos do cenário podem esconder segredos importantes.

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Autor: Paulo Silva
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Tags:
Channel37 Epic Games Store North Bastion PROJECT CROSSING Steam The Jump The Last Caretaker Update 6.0 Windows PC xbox

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