The Great Flood quer transformar os Meta Quest num campo de batalha

Estratégia em tempo real, criaturas mitológicas e realidade mista juntam-se num novo jogo para Meta Quest que promete colocar o campo de batalha literalmente à nossa frente. Venham conhecer The Great Flood.

A estratégia em tempo real está prestes a ganhar uma nova dimensão com The Great Flood, o projeto da LingVision Games e da SoulFire Studio Team que pretende transformar o espaço à nossa volta numa arena de combate. Com lançamento previsto para o quarto trimestre de 2026 no Meta Quest, o jogo será disponibilizado como um título free-to-play e aposta fortemente nas possibilidades da realidade mista.

A novidade mais recente é o lançamento de uma campanha no Kickstarter, que decorrerá entre 8 de outubro e 5 de novembro, com o objetivo de angariar 10 mil dólares. O financiamento será utilizado sobretudo para reforçar os esforços de marketing e ajudar a criar uma comunidade de jogadores para o lançamento.

Uma batalha mesmo à nossa frente

Em The Great Flood, o jogador não se limita a observar um campo de batalha num ecrã. A realidade mista coloca a arena virtual no espaço físico, permitindo acompanhar os combates enquanto continuamos a ver o ambiente à nossa volta.

A experiência combina conceitos de estratégia em tempo real com uma abordagem próxima dos jogos de batalha por equipas. Cada confronto pode ser disputado no formato 1v1 ou 2v2, contra jogadores reais ou adversários controlados pela inteligência artificial.

O objetivo passa por destruir as estruturas do adversário enquanto utilizamos diferentes unidades, heróis, artefactos e torres defensivas para controlar o campo de batalha.

Mais de 50 personagens para escolher

A construção da equipa será uma das componentes fundamentais da experiência. O jogo apresenta mais de 50 personagens inspiradas em criaturas mitológicas, divindades e guerreiros, permitindo criar um esquadrão composto por dois heróis e oito unidades ou feitiços.

Cada elemento possui características próprias e pode desempenhar uma função diferente durante o combate. A escolha da composição da equipa será, por isso, essencial para responder às estratégias do adversário e encontrar a combinação certa entre ataque, defesa e controlo do campo de batalha.

Durante as partidas será ainda possível alterar a estratégia, lançar artefactos e construir torres defensivas, criando oportunidades para mudar o rumo de um confronto aparentemente perdido.

Estratégia pensada para a realidade mista

Um dos aspetos mais curiosos de The Great Flood está precisamente na forma como tenta adaptar a estratégia em tempo real aos comandos de realidade virtual. Em vez de controlar individualmente cada personagem, o chamado Cluster Command System permite selecionar grupos de unidades e dar-lhes ordens conjuntas, tornando possível coordenar ataques, recuar ou alterar a formação de forma rápida.

Esta abordagem pretende manter a intensidade dos combates sem transformar a experiência numa sucessão de menus e comandos complicados. A ideia é fazer com que o jogador sinta que está efetivamente a comandar um pequeno exército colocado à sua frente.

Kickstarter prepara o lançamento

A campanha de financiamento surge numa fase em que o desenvolvimento se aproxima da conclusão e os principais sistemas estão a ser submetidos aos testes finais. Além de apoiar o lançamento, a campanha oferece recompensas exclusivas que vão desde avatares e créditos dentro do jogo até artigos físicos de coleção.

Entre as recompensas mais ambiciosas encontra-se uma estátua de colecionador à escala 1:6, enquanto alguns dos níveis de apoio permitem também aos jogadores participar no desenvolvimento de elementos cosméticos.

Com o lançamento previsto para o final de 2026, The Great Flood procura mostrar que a realidade mista ainda tem espaço para reinventar géneros tradicionais. Resta agora perceber se esta combinação de estratégia competitiva, criaturas mitológicas e um campo de batalha projetado diretamente no espaço do jogador conseguirá transformar o Meta Quest numa verdadeira plataforma para jogos RTS.