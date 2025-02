The Executive, uma aventura pela 7ªarte

The Executive, desenvolvido pelos estúdios Aniki Games é um Tycoon, centrado na indústria cinematográfica. Já tem data de lançamento oficial e trailer. Venham ver...

Os estúdios norte-americanos Aniki Games, encontram-se prestes a lançar The Executive, o seu próximo trabalho e que pode bem vir a representar uma excelente alternativa para todos os amantes de títulos de simulação de negócio ou, Tycoons.

The Executive é um jogo que se foca na indústria cinematográfica, mais particularmente na indústria norte-americana. Com Hollywood como principal fonte de inspiração, os jogadores são desafiados a criar o seu próprio império no reino da 7ªArte.

Trata-se de um dos ramos de negócio tradicionalmente mais idealizados como repletos de glamour e luz mas... há muito trabalho por trás de todo esse brilho e mediatismo. Através duma simulação sandbox, os jogadores poderão reviver a história da indústria cinematográfica de Hollywood dos anos 70 até os dias atuais, criando no processo, um império cinematográfico.

A personagem que o jogador personifica, será a do fundador duma recém-criada produtora da cidade e, como será de esperar, terá um grande trabalho pela frente para fazer dela um dos grandes sucessos do ramo. Para tal, terá de realiza e produzir os filmes que sejam sucessos de bilheteira e rentáveis. Mas, nunca descurando também os seus gostos pessoais.

Existirá uma grande liberdade de escolha no que respeita aos filmes a produzir. Recaem sobre o jogador as escolhas mais importante que têm de ser tomadas como o tema, o género ou até mesmo qual o público-alvo dos filmes a realizar. Por outro lado, a escolha dos próprios enredos e dos atores e atrizes serão da maior importância mas, tendo sempre em atenção que existir um orçamento disponível que não poderá ser excedido.

Como facto curioso, a equipa dos Aniki Games revelou que será possível a criação de trilogias, sequelas, prequelas, "reboots" e até mesmo "spinoffs" para capitalizar ainda mais a oferta a um público exigente e imperdoável.

Como em qualquer negócio novo, para conseguir sobreviver e singrar, existem um mínimo de condições que têm de ser cumpridas. Refiro-me por exemplo, à necessidade de ter uma equipa de produção composta por elementos e profissionais de primeira linha, ferramentas e instrumentos recentes e de qualidade e um conjunto de condições técnicas que permita a pesquisa de novas tecnologias.

Outro aspeto importante, prende-se com o processo de distribuição dos filmes que, terá de ser idealizado pelos jogadores. The Executive permite a gestão desse processo pelos jogadores de forma a que os seus filmes cheguem a mais gente e de forma mais otimizada (em termos de custos). Assim que a longa-metragem estiver concluída o jogador pode decidir fazer uma parceria com um distribuidor, ou distribui-los ele próprio, por exemplo. Mas mais... analisando a concorrência será possível determinar qual a melhor data de lançamento para o filme.

Isto, com o objetivo óbvio de produzir filmes que sejam sucessos de bilheteria e ajudem, dessa forma, a que o pequeno negócio cresça e se venha a tornar num grande estúdio de renome.

The Executive é um Tycoon que, segundo as palavras dos seus responsáveis, bebe inspiração nos Tycoons antigos e tenta adocicá-lo com ideias e conceitos novos, tanto em termos técnicos como decorrentes do próprio negócio.

O jogo será lançado a 11 de fevereiro, para PC.