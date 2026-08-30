The Blood of Dawnwalker mostra principais funcionalidades antes do lançamento

Depois de ter apresentado The Blood of Dawnwalker, um RPG de fantasia medieval, a Rebel Wolves volta agora a levantar o véu sobre aquela que mais expetativas está a causar. Venham ver.

Com o lançamento cada vez mais próximo, um novo trailer de jogabilidade revela algumas das principais funcionalidades de The Blood of Dawnwalker e mostra melhor aquilo que espera os jogadores em Vale Sangora.

The Blood of Dawnwalker coloca-nos na pele de Coen, um jovem que se tornou num Dawnwalker, vivendo como humano durante o dia e assumindo uma natureza vampírica durante a noite. Esta dualidade não será apenas importante para a narrativa: terá consequências diretas na forma como exploramos o mundo, enfrentamos inimigos e resolvemos os diferentes desafios.

Uma das ideias mais interessantes continua a ser a utilização do tempo como recurso. Coen dispõe de apenas 30 dias para salvar a sua família das mãos dos vampiros, e as decisões tomadas ao longo da aventura fazem avançar esse relógio. Nem todas as missões poderão ser realizadas e algumas escolhas significam inevitavelmente deixar outras oportunidades para trás. A própria Rebel Wolves salienta que tanto as ações como aquilo que o jogador decide não fazer podem alterar o mundo e a história.

O novo trailer dá também especial destaque ao combate. Os jogadores poderão optar por uma abordagem mais acessível através dos sistemas de omniataque e omnibloqueio, ou apostar num sistema direcional mais exigente, no qual o timing, as aparas e as ripostas assumem um papel fundamental. Esta liberdade pretende adaptar os confrontos a diferentes estilos de jogador, sem retirar importância à habilidade de quem está ao comando de Coen.

A alternância entre dia e noite será igualmente determinante. Durante o dia, Coen mantém as suas capacidades humanas, enquanto a noite desbloqueia as suas habilidades vampíricas, incluindo novas formas de movimentação e combate. O jogo permite assim abordar os mesmos objetivos de maneiras diferentes, reforçando a ideia de que não existe apenas um caminho para avançar.

Tudo isto reforça a proposta que a Rebel Wolves tem vindo a construir desde a apresentação de The Blood of Dawnwalker: um RPG de ação em mundo aberto no qual a narrativa e a jogabilidade estão profundamente ligadas às escolhas do jogador.

A espera está, felizmente, quase a terminar. The Blood of Dawnwalker chega a 3 de setembro de 2026 ao PC, PlayStation 5 e Xbox Series X, com as reservas já disponíveis.

Para quem ficou curioso com o jogo desde o nosso primeiro artigo, este novo trailer deixa uma certeza: Vale Sangora poderá ser tão perigoso quanto fascinante, e cada jogador terá de decidir até onde está disposto a ir para salvar Coen e a sua família.