A luta pela sobrevivência da humanidade está longe de terminar. O lançamento de Evolution, a mais recente expansão de Terminator: Dark Fate – Defiance, leva o conflito entre a Resistência e a inteligência artificial Legion entra numa nova fase, com ameaças mais letais, tecnologias revolucionárias e decisões que poderão mudar para sempre aquilo que significa ser humano. Ficção?

A evolução da guerra contra a Legion

Em Evolution, os jogadores acompanham o Tenente Church numa arriscada expedição rumo aos territórios gelados do Canadá. O objetivo é encontrar novos aliados, fontes de novos recursos e formas de inverter o rumo da guerra contra a Legion, a poderosa rede de inteligência artificial que continua a aperfeiçoar as suas máquinas de destruição.

No entanto, a Resistência descobre rapidamente que o inimigo não esteve parado. Nas profundezas de minas e instalações de investigação secretas, a Legion desenvolveu uma nova geração de exterminadores conhecidos como Rippers. Estes temíveis modelos Rev 6.5 foram concebidos para o combate corpo a corpo, possuindo membros transformados em lâminas mortais e uma velocidade impressionante que lhes permite atingir as suas vítimas antes mesmo que estas consigam reagir.

Quando a humanidade também decide mudar

Perante esta nova ameaça, a Resistência é forçada a adaptar-se. E é precisamente aqui que Evolution introduz uma das suas mecânicas mais interessantes: a tecnologia de aumento humano (human augmentation).

Graças às descobertas dos Integrators, os soldados podem agora submeter-se a melhoramentos físicos e neurológicos avançados. Fibras musculares reforçadas, sistemas de reação acelerada e ligações neurais especializadas transformam soldados comuns em guerreiros capazes de enfrentar as mais recentes máquinas da Legion em igualdade de circunstâncias.

Esta evolução tecnológica levanta uma questão central na narrativa da expansão: até que ponto a humanidade pode alterar-se para sobreviver sem perder a sua própria identidade? É um tema profundamente alinhado com o universo Terminator, onde a fronteira entre homem e máquina se torna cada vez mais ténue.

Novas mecânicas e uma campanha inédita

Além da continuação da história, Evolution acrescenta uma série de novidades à fórmula estratégica que tem conquistado os fãs do género.

A expansão inclui uma campanha inédita composta por oito missões, que decorrem em ambientes gelados e atmosféricos do norte do Canadá. Florestas cobertas de neve, complexos mineiros industriais e laboratórios experimentais da Legion servem de palco para confrontos intensos e exigentes.

Pela primeira vez, o jogo introduz também combate corpo a corpo, uma adição pensada para acompanhar o aparecimento dos Rippers e dos novos soldados aumentados da Resistência. O resultado é uma maior variedade tática e novas abordagens para cada batalha.

Os jogadores encontrarão ainda novas unidades, tecnologias avançadas e personagens já conhecidas, como Church, Silas e 1462, que regressam para desempenhar papéis importantes neste novo capítulo da história.

Uma estratégia cada vez mais profunda

Esta é a terceira expansão lançada para Terminator: Dark Fate – Defiance, depois de We Are Legion e Uprising. Segundo a produtora, o objetivo de Evolution é aprofundar ainda mais as opções estratégicas disponíveis para os jogadores, oferecendo novas formas de gerir exércitos, desenvolver unidades e enfrentar os desafios colocados pela Legion.

O jogo base continua a destacar-se pela sua abordagem realista ao combate tático em tempo real, exigindo planeamento cuidadoso, posicionamento inteligente das tropas e aproveitamento eficaz dos recursos disponíveis. Não é por acaso que mantém uma avaliação muito positiva no Steam, onde recolhe elogios pela profundidade das suas mecânicas e pela fidelidade ao universo de Terminator.

O futuro da humanidade está em jogo

Com Evolution, Terminator: Dark Fate – Defiance não acrescenta apenas novas missões ou unidades. A expansão introduz uma mudança fundamental no conflito entre homens e máquinas. Enquanto a Legion cria máquinas cada vez mais mortíferas, a humanidade começa também ela a transformar-se para sobreviver.

A questão é simples, mas inquietante: quando a guerra terminar, ainda haverá uma diferença clara entre homem e máquina? Em Evolution, a resposta poderá definir o destino de toda a humanidade.