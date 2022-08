A acompanhar o lançamento do filme com o mesmo nome, encontra-se prestes a chegar, Tad: The Lost Explorer and the Emerald Tablet.

Trata-se de uma aventura ao estilo Indiana Jones, simples e divertida, e apetecível para toda a família. Venham ver...

Está previsto para breve o lançamento do filme Tad: The Lost Explorer and the Emerald Tablet no qual Tad, um explorador e aventureiro muito peculiar, é-nos dado a conhecer. Como se pode facilmente perceber, trata-se de um personagem que segue claramente a linha de Indiana Jones.

A equipa de desenvolvimento espanhola Gammera Nest encontra-se a ultimar os preparativos para o lançamento do jogo que tem o mesmo nome do filme: Tad: The Lost Explorer and the Emerald Tablet.

Tad: The Lost Explorer and the Emerald Tablet é uma aventura de ação 2.5D / 3D, na qual os jogadores vestem a pele do desastrado Tad enquanto viaja pelas paisagens exóticas de Paris, Veracruz, Chicago ou Cairo numa viagem épica para salvar os seus amigos.

Isto pois, no decorrer de uma das suas expedições Tad acidentalmente desperta um mal antigo (Maldição da Múmia) que amaldiçoa os seus amigos, colocando-os em risco de vida. A sua única esperança reside em recuperar uma esmeralda milenar que tem o poder de os salvar.

Dessa forma, Tad terá de partir, com a ajuda de Sara, numa demanda pelo mundo inteiro para os salvar, tendo de resolver puzzles, ultrapassar secções de plataformas ou escalar edifícios e outras estruturas para resolver a trapalhada em que colocou os seus amigos.

Como é fácil perceber pelas imagens já divulgadas, a jogabilidade de Tad: The Lost Explorer and the Emerald Tablet será simples e acessível. A jogabilidade e desafios já apresentados parecem ser extremamente adequados para que se possa assinalar este jogo como sendo um titulo direcionado para os mais jovens ou para ambientes familiares.

Tad: The Lost Explorer and the Emerald Tablet será lançado para as consolas PlayStation, PC e para a Nintendo Switch.