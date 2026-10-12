Survive ‘Til Dawn! apresenta: o fim do mundo

Os criadores de Warhammer 40,000: Battlesector e Battlestar Galactica Deadlock estão de volta com uma proposta que mistura estratégia, ação na terceira pessoa e uma boa dose de loucura: Survive ‘Til Dawn! Venham saber um pouco mais sobre este jogo que envolve o fim do mundo numa mecânica de Tower Defence.

O fim do mundo está próximo e, aparentemente, a humanidade decidiu enfrentá-lo com torres feitas de sucata. Survive ‘Til Dawn! é o novo projeto da Black Lab Games, estúdio conhecido pelo seu trabalho em jogos de estratégia, que procura agora combinar a gestão de recursos e construção de defesas de um tower defence com combates frenéticos numa perspectiva na terceira pessoa.

Com lançamento previsto para 2027 no PC, através do Steam, o jogo coloca os jogadores num mundo devastado por mutantes, onde a sobrevivência depende de uma máquina chamada Aegis.

O problema? Esta poderosa máquina precisa de recarregar todas as noites, ficando temporariamente vulnerável precisamente quando as hordas de criaturas começam a aparecer.

Construir, disparar e improvisar

Antes de cada ataque, será necessário explorar o cenário em busca de sucata e materiais que possam ser transformados em verdadeiras máquinas de destruição. Armadilhas com espigões, torres elétricas, sistemas de chamas e torres alimentadas a gás fazem parte do arsenal disponível, mas será o jogador a decidir onde e como colocá-las.

A estratégia, contudo, não termina quando começa a primeira vaga. Quando as defesas deixam de ser suficientes, Survive ‘Til Dawn! permite abandonar momentaneamente a perspetiva estratégica e entrar diretamente no combate. Com uma chave inglesa, uma espingarda e outras armas improvisadas, será possível enfrentar os mutantes que conseguirem ultrapassar as defesas.

Esta combinação entre planeamento e ação promete ser uma das principais características do jogo. Não basta construir uma boa defesa: é preciso saber quando intervir, gerir os recursos e adaptar a estratégia à evolução de cada vaga.

É melhor enfrentar o apocalipse acompanhado

A Black Lab Games também preparou Survive ‘Til Dawn! para ser jogado em cooperação. A campanha poderá ser enfrentada a solo ou na companhia de outro jogador através do modo cooperativo online, permitindo dividir tarefas entre recolha de recursos, construção de defesas e combate.

Para quem quiser testar os seus limites, existe ainda o modo Mutant Rush, centrado em vagas sucessivas de inimigos cada vez mais perigosos. Entre rondas, os jogadores poderão escolher novas melhorias e tentar descobrir quanto tempo conseguem resistir antes de serem inevitavelmente esmagados pela ameaça.

Um fim do mundo pouco convencional

Apesar do cenário apocalíptico, Survive ‘Til Dawn! parece não levar o seu próprio universo demasiado a sério. A Black Lab Games aposta num humor negro e numa estética inspirada nos filmes de série B dos anos 80, com personagens coloridas, criaturas absurdas e máquinas de destruição tão exageradas quanto improváveis.

Até o nível de violência pode ser ajustado. Quem preferir uma experiência menos sangrenta poderá substituir o sangue e a carnificina por animais feitos de balões e efeitos sonoros cómicos.

É precisamente esta mistura de estratégia, ação e humor que poderá distinguir Survive ‘Til Dawn! de outras propostas do género. Em vez de simplesmente observar as suas defesas enquanto os inimigos avançam, o jogador é chamado a entrar no campo de batalha e resolver pessoalmente os problemas que escaparam ao seu plano.

Sobreviver até ao amanhecer

Com Survive ‘Til Dawn!, a Black Lab Games parece querer pegar numa fórmula conhecida e acrescentar-lhe uma dose considerável de ação. A ideia de construir uma fortaleza improvisada durante o dia e defendê-la pessoalmente durante a noite poderá criar uma dinâmica particularmente interessante, sobretudo em cooperação.

O jogo ainda está em desenvolvimento, mas a combinação de tower defence, combate na terceira pessoa, progressão e humor absurdo torna Survive ‘Til Dawn! num projeto a acompanhar. O apocalipse chega em 2027, com lançamento previsto para PC através do Steam.