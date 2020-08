Suicide Squad: Kill the Justice League revelado na DC Fandome

No passado sábado, decorreu uma iniciativa online da Warner Bros dedicada ao Universo DC, com o objetivo de revelar o que a marca tem nas “mangas” para o futuro próximo: o DC Fandome.

Suicide Squad: Kill the Justice League foi uma das novidades.

O tresloucado Esquadrão Suicida está de volta em 2022!

No passado sábado decorreu o DC Fandome, uma convenção de entretenimento online que entre outros pontos de interesse, revelou alguns lançamentos de filmes e jogos relacionados com o mundo dos super-heróis.

Suicide Squad: Kill the Justice League é precisamente um desses casos. Dos criadores da série de videojogos Batman: Arkham, os estúdios Rocksteady, chegou, no sábado, a revelação de Suicide Squad: Kill the Justice League.

Suicide Squad: Kill the Justice League apresenta uma narrativa original passada no Universo DC e decorre na cidade de Metropolis. Convém referir que na apresentação foi revelada que Metropolis será um vasto open-world à espera dos jogadores para ser descoberta.

A história segue quatro membros do Esquadrão Suicida: Harley Quinn, Deadshot, Captain Boomerang e King Shark que têm mais uma missão em mãos. Tal como o nome do jogo indica, a missão será a de salvar a Terra e pelo caminho, destruir os Super-heróis da Liga da Justiça.

Os 4 membros do Esquadrão Suicida encontram-se, no entanto, com problemas acrescidos. Implantados nas suas cabeças, encontram-se pequenos explosivos prontos a tirar-lhes as vidas. Terão de trabalhar em conjunto se querem levar a cabo a missão em mãos (da Task Force X) e salvar-se.

Os jogadores poderão encarnar os “heróis” do Esquadrão Suicida em singleplayer, mudando a seu prazer de personagem ou então juntar-se a amigos em sessões multiplayer coop.

“Suicide Squad: Kill the Justice League apresenta-nos a habilidade dos Rocksteady Studios em combinar histórias bem contadas com jogabilidade impulsiva e excitante, baseadas nos personagens DC“, referiu David Haddad, Presidente da Warner Bros. Games. Adiantou ainda que “A equipa está a criar um novo tipo de experiência de jogo que transporta o Esquadrão Suicida para a vida de uma forma nunca antes feito“.

Suicide Squad: Kill the Justice League deverá chegar em 2022 para as consolas de Próxima Geração e PC.