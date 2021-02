Steam é lançada oficialmente na China, mas só tem 41 jogos

A Steam é atualmente a maior plataforma de jogos e conta com milhares de títulos disponíveis. Foi desenvolvida pela Valve Corporation e, recentemente, ultrapassou a marca dos 25 milhões de utilizadores.

Apesar de já ter lançado algumas versões dos seus jogos para a China, a Steam não havia sido até aqui lançada no país asiático. Mas, após longos anos de espera, o lançamento oficial da plataforma na China finalmente aconteceu.

Steam chega oficialmente à China

Como sabemos, a China é atualmente o maior mercado mundial de jogos. Mas nem sempre os programadores externos conseguem lançar os seus jogos no país asiático.

No entanto, depois de esperar muitos anos, finalmente a Valve conseguiu lançar oficialmente a Steam na China, através da ajuda da sua parceira Perfect World. A empresa de jogos sabe bem a força que o mercado chinês tem, daí este lançamento ser realmente motivo para celebrar.

A plataforma já pode ser visitada no endereço oficial: https://store.steamchina.com/.

De acordo com a Valve, para já a Steam chinesa conta apenas com 41 jogos disponíveis para os jogadores. Este é realmente um número bastante pequeno quando compararmos com a versão global da plataforma que oferece mais de 48 mil jogos. No entanto esta diferença deve-se à forma como os jogos são regulamentados na China, os quais devem obedecer a regras e características específicas.

Em suma, os jogos da Steam China passam pelas mãos das entidades reguladoras e do governo do país. De seguida os programadores são informados sobre o resultado. Caso o jogo seja aprovado então o título recebe um ISBN que deverá ser exibido na página do jogo na plataforma.

Este rigor é uma forma do país combater a violência e também a dependência nos jogos eletrónicos, sobretudo pela população mais jovem.

A quantidade de jogos disponíveis na plataforma deve também ir aumentando ao longo do tempo.